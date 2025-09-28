Reprodução/X O ataque provocou explosões de munição no interior da estrutura

Um tiroteio durante o culto dominical em uma igreja mórmom, em Grand Blanc, subúrbio de Flint, Michigan, nos Estados Unidos, deixou pelo menos uma pessoa morta e nove feridas neste domingo (28).

O ataque ocorreu de manhã, quando centenas de fiéis participavam da celebração.

Segundo a polícia de Grand Blanc e o xerife do condado de Genesee, o atirador, um homem de 40 anos residente em Burton, Michigan, forçou a entrada na igreja com um veículo e abriu fogo com um rifle de assalto.

Após o ataque, ele incendiou o prédio, provocando um incêndio de nível cinco, que levou ao colapso parcial do telhado e dificultou a evacuação. O suspeito foi neutralizado pela polícia durante um confronto e morreu no local.

As autoridades confirmaram que, até o momento, uma vítima morreu e nove ficaram feridas, incluindo possivelmente crianças. Algumas vítimas graves foram levadas a hospitais da região.

Equipes de resgate seguem procurando por sobreviventes entre os escombros, utilizando drones e equipamentos pesados, enquanto bombeiros monitoram o local para evitar reignição do fogo.

O FBI e o ATF estão auxiliando na investigação, tratando o caso como um incidente isolado. Um dispositivo explosivo improvisado foi encontrado no veículo do atirador, mas não representava ameaça ativa à população.

A motivação do ataque ainda está sendo apurada, sem confirmação de vínculos com grupos externos ou violência religiosa, embora tenha ocorrido um dia após a morte do presidente da igreja, Russell M. Nelson, aos 101 anos.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em declaração nas redes sociais, manifestou apoio às vítimas e pediu cautela à população, enquanto as autoridades orientam que a área seja evitada para facilitar o trabalho de resgate. Líderes da igreja expressaram solidariedade às famílias afetadas.

O episódio é o terceiro tiroteio em massa registrado nos Estados Unidos em menos de 24 horas.

Explosão no local

Google Maps





O controle do incêndio foi declarado por volta das 13h, mas equipes continuam o monitoramento e a evacuação de possíveis vítimas nos escombros.

Dois locais próximos foram organizados para acolher familiares e pessoas fora da igreja.





O ataque provocou explosões de munição no interior da estrutura, o que complicou o acesso inicial das equipes.

As autoridades informaram que continuam avaliando a possibilidade de mais vítimas, considerando que centenas de fiéis estavam presentes no culto no momento do ataque.