Três diferentes celebrações de volta às aulas terminaram em tragédia no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (10). O saldo foi de oito mortos e mais de 20 feridos em tiroteios registrados nas cidades de Leland, Heidelberg e Sharkey County, conforme informações da Associated Press.O caso mais grave aconteceu na região central de Leland, por volta da meia-noite de sábado (11). Segundo as autoridades, seis pessoas morreram, sendo quatro no local e duas no hospital. O centro da cidade estava cheio de moradores comemorando o jogo da escola quando os disparos começaram." Era um momento de confraternização, de alegria, e tudo se transformou em caos ", lamentou o senador estadual Derrick Simmons, em entrevista à Associated Press." É uma violência armada sem sentido. Estamos vivendo uma era de proliferação de armas em circulação ."Até o momento, ninguém foi preso pelo ataque em Leland. A polícia local não respondeu aos pedidos de atualização feitos pela imprensa norte-americana.Outro tiroteio aconteceu na Heidelberg High School, cerca de 130 quilômetros a leste da capital do estado. Três pessoas foram baleadas dentro do terreno da escola, e duas delas não resistiram. A polícia não informou se as vítimas eram estudantes.O Departamento do Xerife do Condado de Jasper confirmou que Tylar Jarod Goodloe, de 18 anos, está sob custódia e é investigado pela participação no caso.O terceiro episódio de violência foi registrado em Sharkey County, também após um jogo de homecoming. Em comunicado publicado nas redes sociais, o Departamento do Xerife do Condado de Sharkey informou que dois suspeitos foram presos e indiciados.O xerife Ceaser afirmou que atos de violência não serão tolerados e que as equipes estão empenhadas em garantir segurança e justiça.“ Nossos pensamentos estão com a família da vítima neste momento difícil. Pedimos união à comunidade enquanto a investigação continua ”, diz o comunicado.Os três ataques, ocorridos em um intervalo de poucas horas, aumentam a preocupação com o avanço da violência armada nos Estados Unidos, especialmente em eventos escolares e comunitários. Nenhuma das autoridades locais divulgou até agora uma possível relação entre os casos.
Comentários
Clique aqui e deixe seu comentário!
Mais Recentes