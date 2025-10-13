Reprodução/Dark Horse Press Now Policiais em Leland, na região do tiroteio em massa

Três diferentes celebrações de volta às aulas terminaram em tragédia no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (10). O saldo foi de oito mortos e mais de 20 feridos em tiroteios registrados nas cidades de Leland, Heidelberg e Sharkey County, conforme informações da Associated Press.

O caso mais grave aconteceu na região central de Leland, por volta da meia-noite de sábado (11). Segundo as autoridades, seis pessoas morreram, sendo quatro no local e duas no hospital. O centro da cidade estava cheio de moradores comemorando o jogo da escola quando os disparos começaram.

" Era um momento de confraternização, de alegria, e tudo se transformou em caos ", lamentou o senador estadual Derrick Simmons, em entrevista à Associated Press.

" É uma violência armada sem sentido. Estamos vivendo uma era de proliferação de armas em circulação ."

Até o momento, ninguém foi preso pelo ataque em Leland. A polícia local não respondeu aos pedidos de atualização feitos pela imprensa norte-americana.

Outro tiroteio aconteceu na Heidelberg High School, cerca de 130 quilômetros a leste da capital do estado. Três pessoas foram baleadas dentro do terreno da escola, e duas delas não resistiram. A polícia não informou se as vítimas eram estudantes.

O Departamento do Xerife do Condado de Jasper confirmou que Tylar Jarod Goodloe, de 18 anos, está sob custódia e é investigado pela participação no caso.

O terceiro episódio de violência foi registrado em Sharkey County, também após um jogo de homecoming. Em comunicado publicado nas redes sociais, o Departamento do Xerife do Condado de Sharkey informou que dois suspeitos foram presos e indiciados.

O xerife Ceaser afirmou que atos de violência não serão tolerados e que as equipes estão empenhadas em garantir segurança e justiça.

“ Nossos pensamentos estão com a família da vítima neste momento difícil. Pedimos união à comunidade enquanto a investigação continua ”, diz o comunicado.

Os três ataques, ocorridos em um intervalo de poucas horas, aumentam a preocupação com o avanço da violência armada nos Estados Unidos, especialmente em eventos escolares e comunitários. Nenhuma das autoridades locais divulgou até agora uma possível relação entre os casos.