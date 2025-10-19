@keith_aviation/Reprodução Avião B747 no Aeroporto Internacional de Hong Kong com vista para o mar

Dois homens morreram na tarde deste domingo (19), às 16h50 no horário de Brasília, após um avião cargueiro da Emirates sair da pista norte do Aeroporto Internacional de Hong Kong, atingir um veículo de serviço e cair no mar. As informações são do South China Morning Post.

O voo EK9788, vindo de Dubai, deslizou da pista por volta das 03h50 de segunda-feira (20), no horário local de Hong Kong, e acredita-se que tenha atingido o veículo durante a tentativa de pouso.

O avião, um Boeing 747 cargueiro, acabou caindo parcialmente na água ao lado da pista norte.

Os dois ocupantes do veículo, um homem de 30 anos e outro de 41, foram inicialmente dados como desaparecidos. O primeiro foi retirado do mar e declarado morto no local às 05h55 (18h55 do domingo em Brasília). O segundo homem foi levado ao Hospital North Lantau, onde teve a morte confirmada às 06h26 (19h26 do domingo em Brasília). Os quatro tripulantes da aeronave saíram ilesos.

O incidente levou ao fechamento temporário da pista norte, enquanto as pistas central e sul continuam operando. A autoridade aeroportuária informou que 12 voos cargueiros previstos para esta segunda-feira foram cancelados, incluindo o 5C852 da Challenge Airlines vindo de Tel Aviv, o 5Y8902 da Atlas Air de Anchorage e Los Angeles, e o RU8409 da Airbridge Cargo vindo de Doha. Voos de passageiros não foram afetados.

Investigações



Um porta-voz do Bureau de Transportes e Logística de Hong Kong afirmou que a segurança dos voos é de “ importância máxima ” e que a Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos investigará as causas do acidente, segundo o South China Morning Post.

“ O Departamento de Aviação Civil e a Autoridade do Aeroporto de Hong Kong cooperarão totalmente para garantir operações seguras ”, disse o porta-voz, manifestando ainda tristeza pelas mortes e condolências às famílias.





A investigação já foi iniciada pelo Departamento de Aviação Civil, que acompanha o caso junto à Emirates e reportou oficialmente o incidente à Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos.