REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL A semana vai começar fria no estado paulista

As temperaturas vão cair nos próximos dias em todo o território paulista, segundo alerta divulgado pela Defesa Civil estadual.

Diante da previsão de frio intenso, o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, será reativado a partir das 19h deste domingo (19).



A iniciativa é do Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, em parceria com o Metrô de São Paulo, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Social



A previsão é de funcionamento até a manhã de quarta-feira (22), com o objetivo de oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.



O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil emitiu Boletim Meteorológico Especial, na tarde de sábado (18), alertando sobre o frio intenso causado após a passagem da frente fria pelo estado de São Paulo em plena primavera, estação marcado por temperaturas mais amenas.

Temperaturas em queda



Nos próximos dias, as temperaturas mínimas terão queda acentuada, com previsão de 8°C para região metropolitana da capital, 5°C para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva e 10°C nas regiões de Sorocaba e Campinas.







A previsão ainda é de 11°C nas Regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas Regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, e 14°C na Baixada Santista e Litoral Norte.



Abrigo solidário



Durante todos os dias de funcionamento na Estação Pedro II, o Abrigo Solidário vai disponibilizar alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado.



Os pets são bem-vindos e recebem o cuidado necessário.



No período da manhã, ao saírem do abrigo, os acolhidos receberão um ticket para tomar café da manhã no restaurante Bom Prato, da Rua 25 de Março.



