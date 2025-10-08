Reprodução/Toronto Star O parque Marineland briga o maior grupo de belugas em cativeiro no Canadá

Um parque aquático de diversões no Canadá está ameaçando sacrificar 30 baleias-beluga caso o governo federal não disponibilize fundos de emergência para cuidar dos animais. A ameaça foi feita após o país negar o pedido de enviá-las para a China.

O parque Marineland, que fica nas Cataratas do Niágara, abriga o maior grupo de belugas em cativeiro do Canadá. Depois de anos sofrendo com problemas de bem-estar animal e dificuldades financeiras, o parque esperava transferir os animais para um parque temático em Zhuhai.

Entenda o caso

O pedido foi negado pela Ministra da Pesca canadense, Joanna Thompson, que bloqueou o envio das baleias para o aquário chinês dizendo que elas continuariam em cativeiro e exploradas para entretenimento. Já o parque alega que não tem mais dinheiro para cuidar delas.

Após o bloqueio, o Marineland solicitou financiamento federal para continuar cuidando das baleias, pedido que foi negado por ter sido considerado "inapropriado".

Com a falta de dinheiro, o parque disse que pode ter que sacrificar os animais como "consequência direta da decisão da ministra", segundo o jornal New York Times.

Incapaz de cuidar das belugas

O parque aquático teria dito ao governo canadense que enfrentava uma condição financeira crítica, o que inviabilizava os cuidados com o grupo de baleias. Para a ministra, a falta de um lar alternativo viável para as belugas no Marineland não significa que o governo canadense deva pagar a conta dos cuidados delas.





O Marineland tem enfrentado críticas sobre o tratamento com os animais há vários anos. Em 2020, os Serviços de Bem-Estar Animal abriram uma investigação sobre o parque após descobrirem que 12 baleias morreram no local em um período de dois anos.

Cerca de 20 baleias morreram no parque marinho desde 2019, sendo cinco delas em 2024, de acordo com a agência de notícias Canadian Press. Ativistas de proteção animal criticam o posicionamento do parque e pedem que o governo apreenda as belugas, para que elas recebam cuidados melhores.