Todos os alpinistas que haviam ficado isolados pelo mau tempo na encosta leste do Monte Everest, no Tibete, foram resgatados com vida após dias de buscas, informaram as autoridades nesta terça-feira (07).

A operação envolveu o salvamento de cerca de 900 pessoas, incluindo 580 alpinistas e mais de 300 guias, pastores de iaques e membros de apoio, que haviam sido surpreendidas por uma nevasca intensa na região do vale Karma, a mais de 4.200 metros de altitude.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, o grupo foi retirado em uma das maiores ações de busca e salvamento já realizadas na área. A nevasca começou no sábado (04) e se estendeu por todo o fim de semana, deixando centenas de pessoas presas na neve.

Alguns alpinistas apresentavam sinais de hipotermia e foram encaminhados a pontos de encontro equipados com alimentos, remédios, aquecimento e cilindros de oxigênio, informou a Xinhua.





Tempestade atingiu outras regiões da China

A forte nevasca também afetou alpinistas em outras partes do oeste da China, incluindo as províncias de Xinjiang, Qinghai e Gansu. Pelo menos uma pessoa morreu, vítima de hipotermia e mau agudo de montanha.

O mau tempo coincidiu com o feriado nacional da China, que termina nesta quarta-feira (08), e interrompeu as atividades de montanhismo e turismo na região do Everest, agora temporariamente fechada ao público.

O bloqueio inclui os vales de Karma e Rongshar, além do pico Cho Oyu, de 8.188 metros, na fronteira com o Nepal.