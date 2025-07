Instagram Pescador é salvo de afogamento e baleia surge durante resgate





Um pescador caiu no mar após escorregar das pedras do costão enquanto pescava. O acidente mobilizou um guarda-vidas identificado como CB Silva e um surfista que estavam próximos. Juntos, eles agiram rapidamente para resgatar o homem, que corria risco de afogamento. As informações são da página Salvamar Itacoa.





No meio da operação de salvamento, um momento inesperado surpreendeu a todos: uma baleia surgiu próxima à cena, deixando surfista, guarda-vidas e banhistas em choque.

O episódio chamou atenção para dois pontos importantes: pescar em costões rochosos é extremamente arriscado, as pedras escorregadias e as ondas fortes podem causar acidentes graves ou até fatais.





Além disso, o mar é imprevisível, e por mais fascinante que seja avistar um animal marinho desse porte, a atenção e os cuidados devem ser redobrados.

Graças à agilidade da dupla e ao trabalho em equipe, o pescador foi retirado da água em segurança. Apesar do susto (e da visita inusitada) tudo terminou bem. Mas o desfecho poderia ter sido diferente.