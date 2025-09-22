Reprodução/via speedcafe Avião ultraleve caiu na pista e bateu em muro de contenção

Um avião de pequeno porte modelo Cessna 172 sofreu uma pane mecânica e precisou fazer um pouso de emergência no último sábado (20), atingindo a barreira de proteção na curva 6 da tradicional pista de corrida Lime Rock Park, em Connecticut, Estados Unidos.

A aeronave seguia de Nova York para o estado norte-americano de New Hampshire quando perdeu potência. O piloto não se feriu, enquanto o passageiro teve ferimentos leves. Veja o momento da queda:





Pouso de emergência

O piloto conseguiu pousar o avião na pista antes de atingir uma barreira de acidente, evitando maiores estragos. O passageiro foi enviado para um hospital local para ser tratado por ferimentos leves.

Em nota, o Lime Rock Park informou que o acidente ocorreu por volta das 13h (horário local), durante um evento de “track day”. Funcionários do autódromo acionaram rapidamente os serviços de emergência, e a equipe de segurança conteve um pequeno vazamento de combustível. Bombeiros locais também foram chamados para auxiliar.

O autódromo também destacou a conduta do piloto, dizendo que "é preciso um piloto extremamente talentoso para não só manter a calma enquanto pousa um avião falhado, mas fazê-lo enquanto se esquiva de carros correndo na pista e não cortando espectadores na descida."

A Administração Federal de Aviação (FAA) e a Polícia Estadual de Connecticut abriram investigação para apurar as causas do incidente envolvendo o ultraleve.

O diretor de operações do circuito elogiou a ação imediata dos fiscais de pista e agradeceu a resposta rápida dos serviços de emergência. “Estamos aliviados que ambos os ocupantes estejam bem e desejamos pronta recuperação ao passageiro”, declarou.





Fundado em 1956, Lime Rock Park é o terceiro autódromo mais antigo em funcionamento nos EUA, atrás apenas de Road America (1955) e Willow Springs (1953).

Em tom leve, o autódromo publicou nas redes sociais que, após a investigação, o avião não permanecerá como “decoração” na pista. “Infelizmente, o Cessna 172 não ficará estacionado na curva 6 como ornamento de gramado. Sabemos que muitos fãs perguntaram, mas, no fim das contas, não dá para estacionar ali” , escreveu a administração.