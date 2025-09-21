Divulgação/Concessionária Tamoios Pedágio eletrônico.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou na última terça-feira (16) a cobrança de pedágio eletrônico na BR-381/MG, no trecho entre Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de João Monlevade, na Região Central de Minas. A medida começa a valer a partir das 0h do dia 27 de setembro.

O motorista que passar pelas duas praças terá a placa do veículo registrada automaticamente. A cobrança será feita de forma eletrônica e automática, diretamente nos pórticos instalados na rodovia, sem a necessidade de praças físicas ou de redução de velocidade.

Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU), no modelo free flow, não há a necessidade de cancelas nem de paradas obrigatórias.





"Sensores instalados nas faixas da rodovia identificam eletronicamente a placa dos veículos ou o TAG de pagamento automático. Essa inovação reduz congestionamentos, aumenta a segurança e dá mais comodidade ao motorista, além de contribuir para a redução da emissão de gases poluentes causada por paradas e retomadas de marcha."

Pagamento e cobranças

Os pagamentos poderão ser feitos posteriormente, em um dos postos às margens da BR-381 ou nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), que contam com totens instalados com opções de pagamento via pix, cartão de crédito ou débito. Para os motoristas que utilizam TAG, o pagamento continua sendo automático por meio do cartão cadastrado previamente.

Para fazer o pagamento online, o usuário podem utilizar o aplicativo para celular Nova 381 ou o site da concessionária.

O desconto básico da tarifa (DBT) de 5% será aplicado a automóveis e caminhões. Já o desconto para usuário frequente (DUF), destinado apenas a automóveis, oferece reduções crescentes a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. Após a 30ª passagem, o valor com desconto permanece válido até o final do período.

Motociclistas estão isentos do pagamento do pedágio.



