Reprodução Avião assusta passageiros no Caribe

Um avião que chegava de Toronto assustou passageiros e equipes de solo neste domingo ao sofrer problemas no pouso no Aeroporto Internacional Princesa Juliana, em Saint Maarten, no Caribe. Durante a desaceleração, o motor direito encostou na pista após o trem de pouso ceder além do esperado.

A aeronave era um Boeing 737-800 da companhia canadense WestJet, que conseguiu parar no fim da pista sem registros de feridos. As cenas foram transmitidas ao vivo por uma câmera que acompanha pousos e decolagens no local, famoso por sua aproximação baixa sobre a praia.

Assista



WestJet Boeing 737-800 plane (C-GWSR) suffered hard landing damaging its Right-hand main gear (MLG) and RH engine on Runway 10 at Sint Maarten-Princess Juliana International Airport (SXM) earlier today. The 2009 built aircraft operated Flight WS2276 from Toronto (YYZ).… pic.twitter.com/FSsG2bFhST— FL360aero (@fl360aero) September 7, 2025





Equipes de emergência agiram de imediato, resfriaram o motor e organizaram a evacuação dos passageiros pelas escorregadeiras infláveis.

Como o aeroporto opera com apenas uma pista, a movimentação precisou ser interrompida temporariamente. Voos de companhias como Delta e JetBlue foram desviados para Porto Rico até a liberação da área.