Um avião que chegava de Toronto assustou passageiros e equipes de solo neste domingo ao sofrer problemas no pouso no Aeroporto Internacional Princesa Juliana, em Saint Maarten, no Caribe. Durante a desaceleração, o motor direito encostou na pista após o trem de pouso ceder além do esperado.
A aeronave era um Boeing 737-800 da companhia canadense WestJet, que conseguiu parar no fim da pista sem registros de feridos. As cenas foram transmitidas ao vivo por uma câmera que acompanha pousos e decolagens no local, famoso por sua aproximação baixa sobre a praia.
Assista
Equipes de emergência agiram de imediato, resfriaram o motor e organizaram a evacuação dos passageiros pelas escorregadeiras infláveis.
Como o aeroporto opera com apenas uma pista, a movimentação precisou ser interrompida temporariamente. Voos de companhias como Delta e JetBlue foram desviados para Porto Rico até a liberação da área.