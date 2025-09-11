FreePik Avião atinge pássaros e volta às pressas para aeroporto nos EUA

Um voo da American Airlines com destino a San Francisco precisou retornar de emergência ao Aeroporto Internacional da Filadélfia na manhã desta quarta-feira (10), após colidir com um bando de pássaros logo após a decolagem.

O voo AA 2035 havia partido às 6h57 (horário local), mas poucos minutos depois sofreu o impacto com “múltiplas aves”, segundo informou a Administração Federal de Aviação (FAA). Às 7h30, a aeronave já estava de volta ao solo, encerrando uma partida que durou menos de 40 minutos.

CBS Avião da American Airlines atinge bando de pássaros e volta às pressas





De acordo com a companhia, o avião conseguiu pousar em segurança e seguiu até o portão sem necessidade de auxílio externo. Os passageiros desembarcaram normalmente e foram realocados em outra aeronave. O novo voo partiu às 9h55, com pouco atraso.

A aeronave envolvida no incidente foi retirada de operação para inspeção, informou a American Airlines à emissora local ABC 6. Nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido.

Segundo a FAA, colisões com pássaros são mais comuns do que se imagina. Apenas em 2023, foram registradas cerca de 19,4 mil ocorrências em 713 aeroportos dos Estados Unidos. Desde 1988, esses episódios já resultaram em aproximadamente 500 mortes humanas e mais de 360 aeronaves destruídas.

As autoridades explicam que o aumento no número de casos está relacionado tanto a mudanças nos padrões migratórios quanto a fatores ligados à aviação moderna, como aviões mais rápidos, silenciosos e em maior número.





Casos semelhantes vêm sendo relatados em diferentes partes do mundo. Em agosto deste ano, um voo de Paris teve o nariz da aeronave destruído após o impacto com uma única ave, levando ao acionamento das máscaras de oxigênio e pânico a bordo.

Já em julho, uma gaivota atravessou a cabine de um caça durante uma exibição aérea na Espanha, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência.