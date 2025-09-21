Reprodução/freepik Motel

A Polícia Civil de São Paulo apura três mortes registradas em motéis do distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes (SP), em dois casos ocorridos no intervalo de uma semana. As situações chamaram atenção porque todas as vítimas foram encontradas em banheiras, depois que funcionários estranharam a falta de resposta às ligações da recepção. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



O primeiro caso aconteceu no dia 13 de setembro. O policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e Luana Ferreira Barbosa, de 33, foram localizados mortos dentro da banheira do quarto. O casal havia entrado no motel à noite e deveria deixar o local após quatro horas. Como não atenderam às chamadas, funcionários foram até o quarto e encontraram os dois já sem vida.



O boletim de ocorrência informou que a água da banheira tinha coloração avermelhada, mas não havia sinais de violência nos corpos. O caso foi registrado como morte súbita e os laudos necroscópico e toxicológico devem apontar a causa.



O segundo episódio ocorreu na manhã de sábado(20), quando Roberto Alves dos Santos Junior, de 44 anos, foi encontrado morto na banheira de outro motel, também em Jundiapeba. Ele havia dado entrada no estabelecimento acompanhado de duas pessoas, que deixaram o local sem pagar.



Imagens de câmeras de segurança mostram um casal saindo do quarto cerca de uma hora após a entrada, aproveitando a saída de outro veículo para escapar sem chamar atenção.

Equipes da PM chegaram a realizar buscas na região, mas não localizaram os acompanhantes. A Polícia Civil abriu inquérito e aguarda os laudos do Instituto Médico Legal para esclarecer as circunstâncias das mortes.