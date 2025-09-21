Defesa Civil/Reprodução Telhado da Igreja Matriz cedeu durante temporal em Rancharia (SP)

As fortes chuvas acompanhadas de ventos e raios que atingiram o Estado de São Paulo neste domingo (21) provocaram estragos em diferentes regiões e deixaram pessoas feridas.

Em Peruíbe, por volta das 18h30, uma chuva forte com rajadas de vento provocou a queda de árvores e o colapso da estrutura de uma tenda de eventos. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU à UPA, enquanto uma vítima em estado grave foi encaminhada ao Hospital Regional de Itanhaém.

Em Rancharia, a Defesa Civil municipal confirmou a ocorrência de feridos após os fortes ventos de até 64 km/h que atingiram a cidade. As equipes estão atuando no atendimento e contabilização dos danos.

Chuva e ventos derrubam árvores e destroem tenda de eventos em Peruíbe (SP)





Já em Ourinhos , uma loja de tapeçaria teve o telhado arrancado devido o vento que chegou a 92 km/h. Apesar dos estragos, não houve vítimas, desabrigados ou desalojados.

Em Jundiaí , a chuva foi registrada por volta das 16h55, acompanhada de relâmpagos.

O fenômeno ocorreu devido à aproximação de uma frente fria, que intensificou a nebulosidade e trouxe pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

Quedas de árvores também foram registradas na cidade de Rancharia (SP)





Segundo a Defesa Civil, o tempo deve permanecer instável nas próximas horas em praticamente todo o território paulista. A frente fria avança pelo Estado e pode provocar pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente na faixa leste.

A temperatura tende a cair, com aumento da umidade relativa do ar e sensação térmica mais amena durante a madrugada.

Diversos locais de Rancharia (SP) sofreram com os ventos e chuva fortes





Ventos e calor intensos

As rajadas de vento deste domingo atingiram 92 km/h em Ourinhos, 86 km/h em Bragança Paulista, 72 km/h em São Miguel Arcanjo e 68 km/h em Itapeva. Na capital paulista e em Rancharia, os registros chegaram a 64 km/h. Piracicaba teve 61 km/h.

As temperaturas também chamaram atenção, com máximas acima de 40 °C no litoral norte. São Sebastião marcou 40,2 °C e Caraguatatuba 40,1 °C. Outras cidades, como Pariquera-Açu (39,8 °C), Registro (39,6 °C), Miracatu (39,6 °C) e Ubatuba (39,5 °C), também tiveram calor intenso.





Incêndios em rodovias

Enquanto atuava nos impactos da chuva, a Defesa Civil também mobilizou equipes para conter focos de incêndios em diferentes pontos do Estado.

Em Mairiporã, por volta das 10h23, um fogo de grandes proporções atingiu uma área de vegetação próxima ao condomínio Jardim da Montanha. O Corpo de Bombeiros foi convocado ao local para controlar as chamas.

Outros focos de incêndio também foram registrados ao longo do dia em rodovias. Em Boituva, um incêndio iniciado às 10h07 interditou totalmente a SP-115/280, exigindo desvio do tráfego por trecho municipal.

Em Santa Bárbara d’Oeste, um foco iniciado às 12h06 na SP-304 chegou a bloquear o sentido Oeste por 45 minutos, com tráfego desviado pela SP-306. Pouco depois, às 13h36, outro incêndio foi identificado na SP-306, no acostamento.

Já em Franco da Rocha, o fogo às margens da SP-023 foi registrado às 13h42, mas não houve necessidade de interdição.

Segundo a Defesa Civil, até o fim da tarde havia nove ocorrências de incêndio em vegetação em andamento, em cidades como Valinhos, Botucatu, Iperó, Alto Alegre, Tietê, Santo Antônio do Aracanguá, Nazaré Paulista, Jaú e Jambeiro.



*Reportagem em atualização.