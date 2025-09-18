Um episódio inusitado aconteceu na noite de segunda-feira (15) no Aeroporto de Ajaccio, na ilha de Córsega, na França. Um voo da Air Corsica, vindo de Paris, precisou aguardar cerca de 18 minutos no ar antes de conseguir autorização para pousar, após o controlador de tráfego aéreo de plantão supostamente ter adormecido, segundo o jornal Corse Matin.
A aeronave, um Airbus A320neo (prefixo F-HXKJ), operava o voo XK777 e já havia decolado da capital francesa com 27 minutos de atraso. Ao se aproximar de Ajaccio, a tripulação não recebeu resposta da torre de controle e encontrou a pista sem iluminação.
Sem alternativa, o comandante entrou em contato com os bombeiros do aeroporto, que acionaram a gendarmaria, uma espécie de guarda nacional francesa.
Mais de uma hora de atraso
Segundo o jornal local, o piloto chegou a cogitar uma mudança de rota para Bastia, mas, pouco depois, o controlador retomou a comunicação e autorizou o pouso. O voo acabou chegando ao destino com 1h18 de atraso.
Os bombeiros interviram no aeroporto, após o acionamento do comandante, e constataram que o controlador tinha cochilado.
O caso levanta dúvidas sobre a escala de trabalho e o nível de fadiga entre os controladores aéreos na região. Durante o verão europeu, o movimento nos aeroportos da Córsega pode dobrar, exigindo reforço de pessoal.
A Direção-Geral de Aviação Civil da França (DGAC) prevê mecanismos de redundância justamente para evitar situações como essa, sobretudo em operações noturnas, quando a iluminação da pista é indispensável.