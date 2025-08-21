Reprodução/X O rio Sena é um dos principais pontos turísticos da França

A polícia francesa prendeu nesta quarta-feira (20) um homem suspeito de "múltiplos assassinatos", após investigações sobre quatro corpos encontrados no rio Sena, nos arredores de Paris, em 14 de agosto.

Segundo o Ministério Público local, o homem foi detido pela Brigada Criminal da Polícia Judicial de Paris. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal francês Le Parisien.

Suspeito de mais de um assassinato

A acusação de “múltiplos assassinatos”, segundo o jornal da França, significa que o investigado é suspeito de ter cometido uma série de homicídios sucessivos, sem condenação anterior no intervalo, o que difere de reincidência. Ou seja, não é considerado um serial killer até o momento por não ter sido confirmado um padrão, motivação psicológica ou modus operandi que os conecte.

Nesse tipo de caso, a lei francesa permite até 96 horas de prisão preventiva. O Ministério Público informou que não dará mais detalhes por enquanto e não revelou quantos assassinatos são atribuídos ao suspeito.

Descoberta dos corpos

Reprodução/redes sociais Polícia de Paris descobriu os corpos após denúncia





No dia 13 de agosto, uma pessoa que transitava nas margens do rio Sena avistou um corpo boiando próximo à ponte de Choisy-le-Roi, o que fez com que ele acionasse os serviços de emergência. Durante a varredura na área, policiais, bombeiros e a polícia fluvial localizaram outros três corpos submersos.

De acordo com as autoridades, o primeiro corpo estava relativamente preservado, indicando que havia sido colocado recentemente no rio. Já os outros três apresentavam “estado muito avançado de decomposição”. Exames revelaram sinais de violência em um deles, o que levou à abertura de duas investigações por homicídio, conduzidas pela Brigada Criminal.

Duas investigações diferentes

Até o momento, não há evidências que liguem diretamente os quatro casos, além do fato de terem sido encontrados na mesma área. A Promotoria destacou que a concentração dos corpos no local pode ter sido consequência da correnteza, da configuração do leito do rio ou de galhos que os retiveram.





A identidade do primeiro corpo foi confirmada nos dias seguintes à descoberta. Tratava-se de um homem de cerca de 40 anos, morador do Val-de-Marne, região ao leste de Paris. Os outros três, também de homens adultos, seguem em análises para tentar determinar suas identidades, além das causas e datas das mortes.

Com a prisão do suspeito por “múltiplos assassinatos”, cresce agora a possibilidade de que as duas investigações abertas estejam, de fato, interligadas.

