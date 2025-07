Reprodução Brigitte Macron e o marido, presidente da França, Emmanuel Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte Macron, entraram com um processo por difamação contra a influenciadora norte-americana Candace Owens, nos Estados Unidos. A ação judicial alega que Owens espalhou boatos sobre a identidade de gênero de Brigitte, ao sugerir que ela teria nascido homem.

As alegações ganharam visibilidade após Owens publicar a série de vídeos intitulada “Becoming Brigitte”, veiculada em plataformas digitais, especialmente no YouTube. De acordo com os advogados do casal francês, os vídeos fazem parte de uma campanha baseada em teorias conspiratórias já desmentidas, com o objetivo de expor a primeira-dama a constrangimento público.

A série também afirma, sem provas, que o nome de nascimento de Brigitte seria “Jean-Michel Trogneux”, na verdade nome de um de seus irmãos. Em coletiva a imprensa francesa, a equipe jurídica dos Macron afirma que as declarações são falsas, difamatórias e prejudiciais à imagem do casal, e busca reparação legal nos Estados Unidos, onde Owens reside.

Essa não é a primeira vez que esse tipo de boato circula. Em 2022, Brigitte Macron venceu um processo semelhante na França contra duas mulheres que divulgaram a mesma teoria. No entanto, uma corte de apelação anulou a condenação em 2024, e o caso segue em análise pela Justiça francesa.

Candace Owens não se retratou até o momento. Em declarações públicas, ela afirma que suas postagens estão protegidas pela liberdade de expressão, e mantém no ar os vídeos que motivaram o processo.

Quem é a influenciadora

Candace Owens se consolidou se tornou uma voz influente no conservadorismo americano. Transita entre mídia digital, debates políticos e movimentos organizados. Sua atuação é marcada por discursos polarizadores que geram polêmicas públicas, como aconteceu com o casal Macron.