City of York Police Department/Reprodução Três policiais morreram durante cumprimento de mandado de prisão

Três policiais foram mortos e outros dois ficaram gravemente feridos na tarde desta quarta-feira (17) na Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando tentavam cumprir um mandado de prisão.

O suspeito abriu fogo contra os agentes por volta das 15h10, no horário de Brasília, em uma casa na cidade de York e em seguida tirou a própria vida com um disparo, segundo autoridades locais.

Os dois policiais baleados foram levados ao Wellspan York Hospital, onde permanecem em estado crítico, mas estável. A unidade confirmou que os pacientes seguem sob tratamento intensivo e que “ protocolos de segurança reforçados estão em vigor ”.

Área isolada e escolas em alerta

A região foi tomada por forças de segurança e equipes de resgate, incluindo um helicóptero médico.

O Distrito Escolar de Spring Grove colocou suas seis escolas em regime de abrigo imediato após o tiroteio. O bloqueio terminou às 17h10, no horário de Brasília, depois da liberação da polícia.

“ O incidente não envolveu nossas escolas ou estudantes. A medida foi apenas por precaução, com a segurança como prioridade ”, informou a administração escolar em comunicado.

Reações oficiais

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, informou que foi acionado assim que o caso ocorreu e seguiu para a região. “ Pedimos que aqueles que estão na área sigam as orientações da polícia local e da Polícia Estadual da Pensilvânia ”, publicou. O procurador-geral estadual, Dave Sunday, também se deslocou para acompanhar as investigações.

Já o deputado estadunidense Lloyd Smucker declarou em rede social: “ Peço que todos se juntem a mim em oração pelos nossos socorristas e por todos os envolvidos ”.





A Polícia de Fairview Township, em publicação no Facebook, lamentou o episódio: “ É mais um dia muito difícil para a aplicação da lei no condado de York. Mantenham em seus pensamentos e orações nossos irmãos e irmãs próximos a Spring Grove ”.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade dos policiais mortos nem do atirador. Fontes ligadas à investigação informaram à imprensa local que o caso teria motivação doméstica.