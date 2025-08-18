Pixnio Líderes dos países da União Europeia defendem garantias para acordo de paz na Ucrânia

Líderes europeus reafirmaram neste domingo (17) o apoio à Ucrânia e defenderam garantias de segurança robustas como condição essencial para qualquer acordo de paz com a Rússia.

As manifestações ocorrem às vésperas de uma reunião em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que contará com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em busca de soluções para o fim da guerra na Ucrânia. O encontro está marcado para esta segunda (18).

Pontos destacados

Em videoconferência com Zelensky e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, os chefes de governo da União Europeia (UE) destacaram a importância da unidade ocidental diante da guerra, segundo o portal Euro News.

Entre os pontos discutidos estão a necessidade de encerrar os combates, a manutenção das sanções contra a Rússia, a defesa da integridade territorial da Ucrânia e garantias de segurança que protejam tanto Kiev quanto os interesses europeus.

Manifestações

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em declaração feita à jornalistas que o momento é decisivo. “Se mostrarmos fraqueza diante da Rússia, estaremos abrindo caminho para futuros conflitos” , disse. Macron ressaltou que a Ucrânia deve estar presente em todas as negociações e apoiou a intenção de Trump de buscar a paz.

O líder da Finlândia, Alexander Stubb, falou em “forte consenso” entre os países da "Coalizão dos Dispostos" sobre a necessidade de manter o apoio a Kiev. A publicação foi feita em uma rede social.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que apenas a Ucrânia pode decidir sobre seu território, e reforçou apoio à segurança do país. Já o premiê da República Tcheca, Petr Fiala, defendeu a importância de garantias de segurança claras dos EUA e da Europa como condição para negociações futuras.

Na Alemanha, o ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, elogiou o chanceler Friedrich Merz e outros líderes europeus que planejam acompanhar Zelensky à Casa Branca. “A Alemanha exerce um papel de liderança e unidade nesse conflito e não deixará o presidente Zelensky sozinho nesse momento decisivo”, declarou.





Garantia de segurança

De acordo com o Euro News, o líder russo Vladimir Putin sinalizou nova flexibilidade durante as negociações com Trump, no Alasca, o que foi visto positivamente pelos países da UE.

As demonstrações de apoio europeu ocorrem em meio a sinais de que Putin teria admitido a possibilidade de que EUA e aliados ofereçam à Ucrânia garantias de segurança semelhantes ao da Otan, que prevê defesa coletiva em caso de ataque a um de seus membros.