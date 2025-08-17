Reprodução/ONU - 19.09.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou com a presidente da União Europeia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou neste domingo (17), em Bruxelas, que está disposto a considerar a cessão de territórios atualmente controlados pela Rússia como parte de um acordo de paz.

A afirmação foi feita após reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e representa uma mudança em relação à postura anterior de resistência a qualquer concessão territorial.

Zelensky indicou que as negociações poderiam ter como base a atual linha de frente, o que limitaria a cessão às áreas já ocupadas pelas forças russas.

Ele condicionou, no entanto, o início das conversas a um cessar-fogo e à obtenção de garantias de segurança equivalentes ao Artigo 5º da OTAN, embora sem adesão formal da Ucrânia à aliança.

A Rússia mantém sob controle toda a região de Lugansk, partes de Donetsk, Zaporíjia e Kherson, além de cerca de 400 km² em Sumi e Kharkiv, fora das quatro regiões anexadas por Moscou em 2022.

A Crimeia, anexada em 2014, não integra o centro das atuais tratativas. Uma proposta em análise envolve a cessão da totalidade de Donetsk em troca da devolução de áreas de Sumi e Kharkiv, congelando a linha de frente.

Outra hipótese levantada por Zelensky é a troca de territórios ucranianos na região russa de Kursk por áreas hoje sob domínio de Moscou.

A mudança de Zelensky

Presidencia Ucrania Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky





A abertura de Zelensky ocorre após a cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, realizada no Alasca na última sexta-feira (15).

Trump defendeu um acordo de paz que incluiria a cessão integral de Donetsk e Lugansk, inclusive áreas não ocupadas, posição que ultrapassa a proposta apresentada por Kiev.

Putin, por sua vez, mantém a exigência de anexação formal dos territórios controlados, desmilitarização da Ucrânia e garantia de não ingresso na OTAN.

Ursula von der Leyen reiterou que mudanças de fronteira não podem ocorrer pela força e que a decisão cabe exclusivamente à Ucrânia.

Outros líderes europeus — Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Mark Rutte — viajarão com Zelensky a Washington nesta segunda-feira (18), onde o presidente ucraniano terá reunião com Trump.





Contradições

Embora tenha sinalizado flexibilidade, Zelensky reforçou que a Constituição ucraniana impede a cessão formal de terras, o que restringe as opções de negociação.

Ele alertou ainda que acordos feitos sem a participação de Kiev, como a reunião de Trump e Putin, resultariam em soluções sem efetividade.

Antes da declaração em Bruxelas, Zelensky havia rejeitado publicamente qualquer concessão. Em agosto, afirmou que os ucranianos “não darão suas terras ao ocupante”.

Em novembro, condicionou a possibilidade de um cessar-fogo à proteção do território controlado por Kiev sob garantias da OTAN, deixando a devolução de áreas ocupadas para negociações futuras.