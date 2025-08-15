Reprodução/TV Globo Putin e Trump negociam acordo de paz na Ucrânia

Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que se encontraram nesta sexta-feira (14) em Anchorage, no Alasca, não fecharam um acordo sobre o cessar-fogo na guerra da Ucrânia.

O resultado ds negociações foi anunciado em entrevista coletiva, logo após o final da reunião.



Era esperado que Trump e Putin tivessem uma reunião de até sete horas, segundo havia sido anunciado pelo Kremlin, mas isso não aconteceu.

Depois de 3 horas e 20 minutos, aproximadamente, os dois presidentes fizeram declarações, mas não falaram sobre o tão esperado cessar-fogo.

Foram muitos elogias trocados, mas nada concreto sobre o fim da guerra.

Donald Trump disse que vai conversar com a Europa, com a Otan e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia, mas não foi além disso nas informações.

"Houve muitos, muitos pontos com os quais concordamos, a maioria deles, eu diria, alguns grandes que ainda não chegamos lá, mas fizemos alguns progressos", disse ele.

Segundo Putin, o encontro desta sexta foi o ponto inicial e não a solução. Ele disse esperar ver Trump em breve e sugeriu que o próximo encontro seja em Moscou.

Putin também afirmou que está sinceramente interessado em encerrar o conflito na Ucrânia e que espera que a compreensão mútua traga paz no leste europeu.

"Estamos convencidos de que, para tornar um acordo duradouro e de longo prazo, precisamos eliminar todas as raízes primárias, as causas primárias desse conflito. Para considerar todas as preocupações legítimas da Rússia e restabelecer um equilíbrio justo de segurança na Europa e no mundo como um todo”, declarouo presidente Russo.

Desde o primeiro contato dos dois presidente nesta sexta, o clima foi bastante amistoso.





Eles se encontraram na base militar de Anchorage e, após a recepção de Putin com tapete vermelho e aplausos de Trump, eles se fecharam em reunião.

Antes disso, Trump havia descrito o encontro como uma “sessão de escuta” e oportunidade para “sentir” as intenções de Putin.

No entanto, o presidente americano também alertou sobre “consequências severas” para a Rússia, incluindo a aplicação de tarifas secundárias, caso não houvesse um acordo para o fim da guerra.

Segundo os Estados Unidos, a guerra da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, já feriu ou matou 1,2 milhão de pessoas.

No entanto, o número oficial de baixas militares não é divulgado pela Rússia e nem pela Ucrânia.



