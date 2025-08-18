Timber Rattlesnake/Biodiversity A cascavel é extremamente venenosa

Um homem morreu após ser mordido por uma cascavel em um parque natural no Tennessee (EUA), enquanto fazia uma trilha. Segundo autoridades locais, a vítima, que não teve identidade divulgada, teria pego a serpente com as mãos quando sofreu o ataque. O incidente aconteceu em 8 de agosto, mas foi divulgado neste sábado (16) pelo jornal The New York Times.

O ataque ocorreu por volta de 12h30, no Savage Gulf State Park, em um trecho da mata próximo à uma trilha. Matthew Griffith, diretor da Associação de Emergência do Condado de Grundy, contou ao jornal local que a cobra foi identificada como uma cascavel-da-madeira(timber rattlesnake, em inglês).

Atacado após mexer no animal

Reprodução/Tennessee State Parks O Savage Gulf State Park tem área de 76,89 km² e abriga diversas espécies de serpentes





Segundo testemunhas, o homem ergueu a cobra do chão e foi mordido na mão. Equipes de emergência chegaram ao local, realizaram manobras de ressuscitação e levaram o homem a um hospital, mas ele não resistiu.

Griffith afirmou que a morte pode ter sido provocada por uma reação alérgica ao veneno, mas a causa oficial ainda não foi confirmada.

De acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA, milhares de pessoas são mordidas por cobras venenosas todos os anos no país, mas apenas cerca de cinco casos resultam em morte. O número seria maior sem atendimento médico rápido.

O professor William Sutton, da Universidade Estadual do Tennessee, explicou ao NY Times que algumas pessoas podem ter reação semelhante a quem sofre de alergia grave a picadas de abelha. “O veneno pode desencadear anafilaxia, causando queda de pressão e fechamento das vias aéreas em poucos minutos”, disse.

Cascavel-da-madeira

A cascavel-da-madeira, espécie comum na região, mede entre 60 centímetros e 1,5 metro, apresenta coloração acinzentada com padrão em forma de chevrons e é encontrada em diferentes habitats do leste dos EUA. Especialistas lembram que, em geral, cobras não atacam humanos a menos que se sintam ameaçadas.





“Se você não mexer com elas, elas não mexem com você” , afirmou Sutton. Ele recomenda que trilheiros mantenham a atenção no caminho e deem espaço caso encontrem uma cobra.

O Savage Gulf State Park fica na região do Planalto de Cumberland, em uma área de 19 mil acres (cerca de 76,89 km²) marcada por florestas e terreno acidentado, habitat natural de diversas espécies de serpentes.