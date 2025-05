Reprodução GoFundMe A pequena, chamada Cara, ainda precisará passar por cirurgia depois de ter sido atacada no início deste mês





Uma bebê de 1 ano do Arizona por pouco sobreviveu ao ataque de uma cascavel, precisando de 30 frascos de soro antiofídico (antídoto para o veneno de cobras) após ser picada duas vezes no pé, segundo contou sua mãe. As informações são do NY Post e da Fox.

A pequena, chamada Cara, ainda precisará passar por cirurgia depois de ter sido atacada no início deste mês, enquanto estava no quintal com sua mãe, Jacquelyn Reed.

Jacquelyn contou ao canal 12 News que pegou um pedaço de lixo no quintal da casa, na cidade de Florence, e foi jogá-lo fora. Ela disse que não tinha se afastado nem 10 segundos quando ouviu sua filha gritar de dor.

“Vi quatro marcas de perfuração no topo do pé dela e, felizmente, consegui ver a cobra escondida atrás do botijão de gás”, contou ela à Fox Local. “Na mesma hora liguei os pontos e corri com ela para o hospital.”

Jacquelyn correu até a emergência mais próxima, ligando antes para avisar que sua filha precisava urgentemente do antiveneno. Cara foi então levada de helicóptero até o Phoenix Children’s Hospital, onde iniciou o tratamento, segundo reportagens locais.

“O pé dela já estava preto”, relatou a mãe. “Fiquei apavorada.”

Ela disse que entrou imediatamente no modo de “ação” ao ver a filha em perigo.

“Foi realmente a rapidez da resposta que salvou a vida dela”, afirmou à News 12.

Segundo a mãe, Cara vomitou, perdeu a consciência, teve dificuldade para respirar e precisou ser entubada e colocada em um respirador.

Reprodução GoFundMe A mãe da garotinha diz que ela está melhorando aos poucos.





Os médicos descobriram que as cordas vocais da bebê estavam tão inchadas que quase se fecharam completamente. Ela recebeu doses de esteroides e outros medicamentos para tentar reverter o quadro.

“Disseram que, se ela não apresentasse melhora em uma hora, teria que ser entubada novamente com um tubo minúsculo e levada para uma cirurgia de dilatação das cordas vocais”, contou sua tia, Delia Reed, em uma página do GoFundMe criada para ajudar a família.

“É muito difícil assistir a todas essas complicações”, desabafou Jacquelyn.

Depois de alguns dias internada, Cara finalmente começou a apresentar melhoras. Conseguiu mexer os dedos do pé, teve o tubo de respiração retirado e, depois, recebeu alta para continuar a recuperação em casa, segundo informou a Fox.

Mas a bebê de 1 ano ainda sente muita dor e precisará consultar um cirurgião, segundo relatos.





Ela também já tem uma cirurgia marcada para tratar os danos causados às cordas vocais.

Jacquelyn descreveu Cara como “o anjo da família” e “nossa luz”.

“Obviamente, espero que ela recupere todas as funções, que possa voltar a ser sua versão normal, feliz, fofa e adorável.”