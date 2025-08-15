Reprodução/ NOAA Temporada de furacões começou no início de junho

A tempestade tropical Erin, formada nesta segunda-feira (11) no leste do Oceano Atlântico, está prestes a se tornar o primeiro furacão da temporada de 2025 na região, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), em Miami.

Na manhã de sexta-feira (15), Erin registrava ventos sustentados de 70 mph (aproximadamente 112 km/h), de acordo com o CBS News . Caso atinja 74 mph (119 km/h), o fenômeno será oficialmente classificado como furacão.

Monitoramento

Reprodução/ NOAA As grandes tempestades do atlântico são monitoradas pela NOAA





O centro da tempestade estava a cerca de 837 km a leste das Ilhas Leeward do Norte, no Caribe, se deslocando em direção ao oeste em uma velocidade de 27 km/h, segundo o monitoramento dos pesquisadores.

O NHC prevê forte intensificação nos próximos dias, com Erin podendo se tornar um grande furacão já neste fim de semana.

O Centro explica que o tamanho pode alcançar a categoria 3 ou superior, com ventos sustentados de pelo menos 178 km/h. Os pesquisadores alertaram que Erin tende a se tornar “grande e formidável”, mas, até o momento, não representa ameaça direta aos Estados Unidos.

Trajetória

A tempestade se formou próxima às ilhas de Cabo Verde, na costa oeste da África, e deve se aproximar ou passar ao norte das Ilhas Leeward do Norte durante o fim de semana, região que inclui as Ilhas Virgens, Guadalupe, Anguilla, St. Martin, St. Barts e Antígua e Barbuda.

Há incerteza sobre o trajeto de Erin após o fim de semana, mas a maioria dos modelos meteorológicos indica um desvio para noroeste e norte, apurou a CBS News .





Temporada de furacões

Erin é a quinta tempestade nomeada da temporada no Atlântico, que começou em 1º de junho. Entre as anteriores, Chantal, em julho, provocou inundações mortais na Carolina do Norte, enquanto Dexter, na última semana, não representou risco para áreas habitadas.

A temporada de furacões no Atlântico vai de junho a novembro, com pico entre agosto e outubro. Para 2025, a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica) prevê uma temporada acima da média, com 13 a 18 tempestades nomeadas, sendo cinco a nove delas capazes de se tornar furacões. Confira a classificação de tempestades e furacões: