Reprodução/ NOAA Furacão Erick atinge categoria 3









O furacão Erick tocou o solo na manhã desta quinta-feira (19) no estado de Oaxaca, no oeste do Méxic o, após se intensificar rapidamente nas últimas 48 horas.

Com ventos sustentados de até 200 km/h, o fenômeno foi classificado como categoria 3 na escala Saffir-Simpson, despertando preocupação por seu potencial destrutivo, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Erick chegou a atingir a categoria 4 antes de enfraquecer levemente ao se aproximar da costa. No momento do impacto, seu centro estava localizado a cerca de 32 km a leste de Punta Maldonado, deslocando-se em direção noroeste a 15 km/h, com fortes ventos e chuvas torrenciais.

Este é o primeiro furacão de categoria 3 a atingir o México pelo Pacífico no mês de junho. As autoridades preveem que o fenômeno continuará provocando chuvas intensas e rajadas violentas ao longo do dia em Oaxaca e no sudeste de Guerrero, com risco elevado de inundações súbitas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas montanhosas.





Segundo a ABC NEWS, diante da ameaça, o governo mexicano emitiu alerta máximo para a faixa litorânea entre Acapulco e Puerto Ángel. Equipes de emergência seguem mobilizadas, embora o acesso a algumas comunidades costeiras esteja temporariamente comprometido. Até o momento, não há confirmação de vítimas ou danos estruturais significativos.

O furacão se formou como uma tempestade tropical na terça-feira (17), nas águas do Pacífico Sul, próximo ao litoral mexicano, e evoluiu para furacão em menos de 24 horas — uma intensificação considerada cada vez mais frequente e preocupante por meteorologistas.

As autoridades reforça a recomendação para que a população evite áreas de risco e siga as orientações da Defesa Civil e órgãos oficiais.