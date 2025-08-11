Reprodução/El Tiempo Miguel Uribe faleceu aos 39 anos

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano e pré-candidato à presidência do país, morreu na manhã desta segunda-feira (11) em decorrência dos ferimentos causados por disparo na cabeça, no atentado sofrido em junho deste ano.

O político de 39 anos fazia oposição ao atual governo e era considerado um dos favoritos na corrida eleitoral da Colômbia. Ele foi baleado na cabeça na noite de 7 de junho enquanto discursava em um evento de rua na capital. As informações foram confirmadas por sua esposa, María Claudia Tarazona, segundo o jornal local El Tiempo .

Publicação

A esposa do político se despediu dele em uma postagem nas redes sociais. Na mensagem, Taroza afirma que Uribe sempre será o amor de sua vida, e agradece "por uma vida cheia de amor" e "por ser um pai para as meninas, o melhor pai para Alejandro [filho do casal]".

"Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você. Nosso amor transcende este plano físico. Espere por mim, pois quando eu cumprir minha promessa aos nossos filhos, irei te encontrar e teremos nossa segunda chance" , acrescentou. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos."









Atentado

Em 7 de julho deste ano, enquanto discursava em um evento de rua em Bogotá, capital colombiana, Uribe foi baleado duas vezes na cabeça e uma na perna. O comício visava os atos para o começo das campanhas para presidente da Colômbia, que vão acontecer em março de 2026.

O atentado foi o primeiro de uma onda de ataques ocorridos na Colômbia. Homens armados atiraram pelas costas do político, segundo um comunicado do partido Centro Democrático.

Reprodução Relatos apontam que Uribe foi atingido nas costas, com ferimentos na região entre o pescoço e a cabeça





O ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, líder do partido de Miguel Uribe, lamentou a morte: "O mal destrói tudo, mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja uma luz que ilumine o caminho correto da Colômbia".

Apesar do mesmo sobrenome, os políticos não são parentes.

Desde o atentado, o senador estava internado em estado crítico na Fundação Santa Fé. Segundo o El Tiempo , o último relatório do estado de saúde publicado na sexta (09) indicou que Miguel Uribe sofreu uma hemorragia no sistema nervoso central, e que precisou passar por procedimentos de emergência.

Suspeitos presos

Um adolescente de 15 anos apreendido no mesmo dia do ataque ao congressista Miguel Uribe e outras pessoas foram presas, entre elas “El Costeño” ou “Chipi”, apontado pelas autoridades como o líder do grupo criminoso.





Carlos Eduardo Mora González é acusado de auxiliar na logística do atentado e de estar no carro onde o menor recebeu a arma usada no crime. Katerine Andrea Martínez Martínez, conhecida como Gabriela, teria participado do planejamento e execução, comparecendo a reuniões prévias, entregando a arma ao adolescente e supervisionando a ação.

William Fernando González Cruz, o “El Hermano”, é acusado de ajudar a localizar e alcançar o menor responsável pelos disparos, além de estacionar um veículo próximo ao local do crime para facilitar a fuga dos envolvidos.

