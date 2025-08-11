Miguel Uribe Turbay, senador colombiano e pré-candidato à presidência do país, morreu na manhã desta segunda-feira (11) em decorrência dos ferimentos causados por disparo na cabeça, no atentado sofrido em junho deste ano.
O político de 39 anos fazia oposição ao atual governo e era considerado um dos favoritos na corrida eleitoral da Colômbia. Ele foi baleado na cabeça na noite de 7 de junho enquanto discursava em um evento de rua na capital. As informações foram confirmadas por sua esposa, María Claudia Tarazona, segundo o jornal local El Tiempo .
Publicação
A esposa do político se despediu dele em uma postagem nas redes sociais. Na mensagem, Taroza afirma que Uribe sempre será o amor de sua vida, e agradece "por uma vida cheia de amor" e "por ser um pai para as meninas, o melhor pai para Alejandro [filho do casal]".
"Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você. Nosso amor transcende este plano físico. Espere por mim, pois quando eu cumprir minha promessa aos nossos filhos, irei te encontrar e teremos nossa segunda chance" , acrescentou. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos."
Atentado
Em 7 de julho deste ano, enquanto discursava em um evento de rua em Bogotá, capital colombiana, Uribe foi baleado duas vezes na cabeça e uma na perna. O comício visava os atos para o começo das campanhas para presidente da Colômbia, que vão acontecer em março de 2026.
O atentado foi o primeiro de uma onda de ataques ocorridos na Colômbia. Homens armados atiraram pelas costas do político, segundo um comunicado do partido Centro Democrático.
O ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, líder do partido de Miguel Uribe, lamentou a morte: "O mal destrói tudo, mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja uma luz que ilumine o caminho correto da Colômbia".
Apesar do mesmo sobrenome, os políticos não são parentes.
Desde o atentado, o senador estava internado em estado crítico na Fundação Santa Fé. Segundo o El Tiempo , o último relatório do estado de saúde publicado na sexta (09) indicou que Miguel Uribe sofreu uma hemorragia no sistema nervoso central, e que precisou passar por procedimentos de emergência.
Suspeitos presos
Um adolescente de 15 anos apreendido no mesmo dia do ataque ao congressista Miguel Uribe e outras pessoas foram presas, entre elas “El Costeño” ou “Chipi”, apontado pelas autoridades como o líder do grupo criminoso.
Carlos Eduardo Mora González é acusado de auxiliar na logística do atentado e de estar no carro onde o menor recebeu a arma usada no crime. Katerine Andrea Martínez Martínez, conhecida como Gabriela, teria participado do planejamento e execução, comparecendo a reuniões prévias, entregando a arma ao adolescente e supervisionando a ação.
William Fernando González Cruz, o “El Hermano”, é acusado de ajudar a localizar e alcançar o menor responsável pelos disparos, além de estacionar um veículo próximo ao local do crime para facilitar a fuga dos envolvidos.