Reprodução Homem agride mulher por assento em aeroporto da Colômbia

Uma confusão violenta em um terminal de aeroporto na Colômbia ganhou repercussão nas redes sociais após um homem agredir uma mulher com um tapa no rosto por ela não ceder o assento. O episódio ocorreu na noite de domingo (27) no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, e foi registrado em vídeo por testemunhas. As informações são do NY Post.





Segundo o jornal El Tiempo, Hector Santacruz abordou Claudia Segura e exigiu que ela deixasse o lugar onde estava sentada, alegando que o assento ao lado da esposa dele havia sido “reservado”. Claudia se recusou a sair, o que irritou o homem.

“Levanta ou eu te levanto”, disse Santacruz antes de ordenar que alguém filmasse a cena.

Em seguida, ele derrubou o celular da mulher e a agrediu com um tapa forte no rosto e na cabeça.

“Ele bate na minha mão, derruba meu celular e me atinge com força. O impacto foi tão grande que meu brinco caiu”, relatou Claudia ao El Tiempo.

Outros passageiros que presenciaram a agressão reagiram de imediato. Vários homens se levantaram para defender Claudia e empurraram Santacruz, iniciando uma briga generalizada no saguão de embarque. A esposa do agressor tentou intervir e acalmar os ânimos.

Instantes depois, Claudia foi vista caída no chão recebendo atendimento de funcionários do aeroporto. Santacruz foi algemado e retirado do local sob aplausos das pessoas que acompanharam a cena.

Claudia foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento da cidade para tratar os ferimentos.

“Estou abalada e com muito medo”, declarou. Ela também explicou que só se sentou no local porque não havia nenhuma indicação de que o assento estivesse ocupado: “Quando cheguei à sala de espera, estava tudo cheio. Vi apenas uma cadeira vaga, sem bolsas ou roupas, então me sentei.”





A esposa de Santacruz, identificada como Karen, publicou um vídeo de desculpas nas redes sociais.

“A pessoa que aparece agredindo uma mulher é meu marido. E vocês não sabem o quanto me dói dizer isso em voz alta”, lamentou. “Isso me machuca como mulher, como mãe.”

Até o momento, não há confirmação oficial se Hector Santacruz será formalmente acusado por agressão.