Reprodução Uribe foi baleado nas costas, com ferimentos entre o pescoço e a cabeça





O governo brasileiro repudiou o atentado a tiros contra o senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, ocorrido durante um comício no bairro de Fontibón, em Bogotá.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores condenou o ataque e expressou solidariedade ao povo e às instituições colombianas.

Miguel Uribe, de 39 anos, foi atingido por disparos enquanto participava de um evento político no Parque El Golfito, por volta das 17h (horário local), como parte de sua pré-campanha à presidência nas eleições de 2026.

Segundo relatos, ele foi baleado nas costas, com ferimentos entre o pescoço e a cabeça. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o senador ensanguentado e sendo amparado por apoiadores.

Levado à Clínica Colômbia, seu estado de saúde não havia sido oficialmente confirmado até a última atualização.

“O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia do atentado contra o senador colombiano Miguel Uribe Turbay e condena com veemência qualquer forma de violência contra atores políticos e democráticos”, diz o comunicado do Itamaraty.

A nota também manifesta confiança de que as autoridades colombianas “levarão adiante as investigações necessárias para esclarecer os fatos”.

A Polícia Nacional da Colômbia informou que dois suspeitos foram detidos com apoio de moradores locais. Um deles, apontado como o atirador, é menor de idade e também foi ferido por agentes da equipe de segurança do senador.

O ataque foi descrito pelo partido Centro Democrático, ao qual Uribe é filiado, como um ato de violência direcionado, com disparos efetuados pelas costas.

O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, confirmou que o senador recebeu atendimento de urgência e que os suspeitos foram capturados. Ele condenou publicamente o atentado e defendeu a apuração imediata do caso.





Quem é Miguel Uribe

Miguel Uribe é senador pelo partido de oposição liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, neto do ex-presidente Julio César Turbay (1978–1982) e filho da jornalista Diana Turbay, sequestrada e morta em 1991 durante ações do narcotráfico no país.

Ele é uma das principais figuras da direita colombiana e lançou-se pré-candidato à presidência nas eleições previstas para 2026.

As investigações seguem em curso, sem informações oficiais sobre a motivação do crime.