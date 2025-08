Reprodução/via MSN O resort foi inaugurado pelo líder norte-coreano Kim Jong-Un

A Coreia do Norte inaugurou um resort de praia que recebeu seus primeiros visitantes estrangeiros: 15 turistas russos puderam passar uma semana no espaço e desfrutar do conforto. É uma novidade para um dos países mais fechados do mundo.

Segundo uma reportagem publicada no portal MSN , areia branca e mar de águas cristalinas recepcionam os visitantes do novo mega resort batizado de Wonsan Kalma. Ele teria sido construído para exibir uma imagem de modernidade e luxo e, também por isso, começou a receber turistas estrangeiros pela primeira vez este ano.

A atração atua como parte da iniciativa do líder norte-coreano Kim Jong-Un para atrair mais turismo para seu país, que supostamente passa por dificuldades financeiras, e mostrar ao seu povo que eles podem experimentar algumas das coisas boas da vida, apesar das sanções internacionais.

Resort completo

Reprodução/via MSN Resort conta com parque aquático





Localizado no litoral leste do país, o resort tem capacidade para cerca de 20 mil hóspedes. O pacote de uma semana custa cerca de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil), mais as taxas cobradas por agências russas. O preço inclui voos, hospedagem e refeições.

Na primeira excursão, segundo apurou o MSN , os turistas tiveram que fazer um trajeto de dez horas de trem até o local, possivelmente para evitar coincidência com a chegada do chanceler russo Sergei Lavrov.

Ao chegar, o grupo encontrou uma praia completamente vazia. Os relatos foram feitos pela turista russa Anastasia Samsonova, como publicado pelo iG. Eles tiveram atendimento exclusivo, de pães a caixas de som levadas à areia. As opções de bebida se limitavam a água, chá e cerveja.

Os pagamentos do que era consumido no resort foram feitos por pulseiras eletrônicas, que precisavam ser carregadas com dólares, euros ou yuan. Os rublos, dinheiro russo, não foram aceitos.

A reportagem também afirma que uma cerveja custava cerca de 60 centavos de dólar, massagens faciais por por US$ 15 e um souvenir em formato de míssil intercontinental podendo chegar a US$ 465 (R$ 2.575).

Local foi planejado há 7 anos

Reprodução/via MSN Souvenir em formato de míssil intercontinental, vendido no resort





Algumas áreas do resort permaneciam restritas, de acordo com a turista russa, como o parque aquático com piscinas e toboáguas. As praias separadas contavam com uma espécie de segregação, entre população local e estrangeiros.

Grande parte do projeto original, que inclui hotéis de luxo, cassino e shopping, ainda não estava concluída na visita dos russos.

O Wonsan Kalma começou a ser promovido por Kim Jong-Un em 2018, inspirado na cidade turística espanhola de Benidorm. A inauguração contou com o próprio líder fumando à beira de um toboágua e caminhando na praia com a filha.

Problemas encontrados

Apesar da infraestrutura, o destino ainda enfrenta dificuldades para atrair grande número de visitantes. A maior parte dos viajantes que escolhe a Coreia do Norte costuma buscar Pyongyang, monumentos e locais de relevância política e militar, e não as praias do país.

Um dos visitantes, relatou que os funcionários não respeitavam a intimidade dos turistas. Como exemplo, ele citou que eram ignoradas as placas de "não perturbe" nas portas e que uma vez um funcionário entrou em seu banheiro pra regular a temperatura do chuveiro para a mínima, enquanto ele se preparava pro banho.





Outra observação feita foi que os turistas locais observados eram presumidamente a "elite" do país, por possuírem smartphones, roupas elegantes e serem "mais gordinhos" que os moradores observados na capital Pyongyang.

Ainda assim, para o seleto grupo que consegue entrar, o Wonsan Kalma oferece uma experiência única, ao passarem dias de luxo em um dos países mais fechados do mundo.