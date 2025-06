Reprodução/TuristaProfissional Cerca de arame farpado na fronteira da Coreia do Sul com o mar para a Coreia do Norte





Seis turistas norte-americanos foram detidos na sexta-feira (20) na Coreia do Sul por tentarem lançar ao mar 1.600 garrafas plásticas contendo arroz, dólares americanos e bíblias com destino à Coreia do Norte. As informações foram obtidas pelo NY Post com a polícia local.

A Coreia do Norte é conhecida por ter um regime ditatorial, governado por uma dinastia liderada por Kim Jong-un. O país mantém um controle rígido sobre a população e da divulgação de informações.

Envio de mantimentos e bíblias pelo mar

Segundo um policial que falou em anonimato, os americanos estavam na Ilha de Gwanghwa, na costa oeste do país, que divide o mar com o território norte-coreano. A ideia era que as garrafas fossem levadas pelas marés até a costa da Coreia do Norte.

Eles estão sendo investigados por suposta violação da lei sul-coreana de gestão de segurança e desastres. Um segundo agente confirmou as detenções ao jornal estadunidense, mas nenhum dos dois forneceu mais detalhes, como possíveis tentativas anteriores de envio.

Leis rígidas

Reprodução/VouNaJanela Cerca do lado da Coreia do Sul, na fronteira





Campanhas desse tipo, com garrafas ou balões transportando panfletos contra o regime norte-coreano, são antigas e geram tensão na Península Coreana.

A Coreia do Norte já respondeu com o envio de balões carregando lixo para o Sul — dois deles caíram no complexo presidencial em Seul no ano passado.

Em 2023, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul derrubou uma lei de 2020 que criminalizava o envio de panfletos à Coreia do Norte, considerando a medida uma violação à liberdade de expressão.

Desde o início do governo do presidente Lee Jae Myung, em junho, o país passou a usar outras leis de segurança para conter essas ações civis, com o objetivo de evitar escaladas de tensão e proteger os moradores da região de fronteira.





Mudanças políticas

No último dia 14, segundo o NY Post , a polícia prendeu um ativista acusado de lançar balões em direção à Coreia do Norte a partir da mesma ilha. Lee assumiu o governo com o compromisso de retomar o diálogo com Pyongyang e promover a paz na península.

Como parte dessa estratégia, o governo suspendeu as transmissões de propaganda contra o regime norte-coreano por alto-falantes, e desde então não há relatos de transmissões norte-coreanas nas cidades da fronteira.