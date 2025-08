Reprodução/X Em junho deste ano, Granizo cobriu a cidade de Vacaria (RS)

O primeiro fim de semana de agosto será marcado por contrastes climáticos em diferentes regiões do país, segundo o Climatempo. Uma frente fria avança pelo Sul, trazendo chuvas fortes, ventos intensos e risco de temporais, enquanto o interior do Brasil enfrenta forte calor e baixa umidade. No litoral do Nordeste, a chuva persiste, e o Norte terá pancadas intensas em alguns estados.

Sul com chuva forte, ventos e granizo

No sábado, a passagem da frente fria provoca tempestades no Rio Grande do Sul, com rajadas de vento, trovoadas e possibilidade de queda de granizo. Áreas como Missões, Fronteira Oeste, Região Central e Vales estão em alerta para temporais, enquanto Campanha, Costa Doce e Região Metropolitana podem ter pancadas moderadas a fortes. As rajadas devem variar de 40 km/h a 50 km/h, chegando a 71 km/h em pontos da Região Central, Norte, Missões e Serra.

Em Santa Catarina, o sistema provoca pancadas de fraca a moderada intensidade, especialmente no sudeste do estado. No Paraná, o tempo será firme na maior parte do território, mas com calor e umidade baixa à tarde, principalmente no norte e noroeste. Ventos devem atingir até 70 km/h no oeste e até 50 km/h no nordeste catarinense e leste paranaense.

No domingo, a instabilidade permanece no Sul, mantendo temperaturas mais amenas. No norte e noroeste paranaense, o sol reaparece e as temperaturas voltam a subir.

Sudeste terá sol e umidade baixa

Grande parte do Sudeste terá sábado de tempo firme, com sol entre poucas nuvens. Apenas o litoral do Espírito Santo pode ter chuva fraca por causa da umidade do mar. No interior de Minas e São Paulo, o ar seco derruba a umidade relativa do ar para até 30%, podendo ficar abaixo de 20% no noroeste paulista e Triângulo Mineiro.

No domingo, a umidade vinda do oceano provoca chuva no Espírito Santo e pancadas isoladas no nordeste de Minas, mas o interior paulista e o oeste mineiro continuam com tempo firme e umidade baixa.

Centro-Oeste seco e quente

No sábado, instabilidades vindas do Amazonas podem causar pancadas no norte de Mato Grosso. Nas demais áreas, o tempo segue seco e quente, com umidade abaixo de 20% em várias cidades.

No domingo, há previsão de chuvas isoladas no norte de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, mas Goiás e o Distrito Federal permanecem com calor e umidade baixa.

Nordeste terá chuvas no litoral

Os ventos marítimos mantêm a formação de nuvens carregadas no litoral leste neste sábado. Entre Aracaju e Maceió, pode chover até 100 mm. Também deve chover no litoral da Bahia e entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. O interior continua seco e quente, com umidade abaixo de 30%.

No domingo, as chuvas seguem concentradas no litoral, enquanto o interior permanece seco, especialmente no sul do Piauí, oeste da Bahia e sertão pernambucano.

Norte com pancadas fortes

A alta umidade mantém o risco de chuvas moderadas a fortes e temporais isolados no Amazonas, Rondônia, Roraima e oeste do Pará. No Acre, podem ocorrer pancadas fracas a moderadas. Já Amapá, grande parte do Pará e Tocantins terão sábado de tempo firme.

No domingo, chuvas continuam no Amazonas, Acre e Rondônia, com pancadas isoladas em Roraima e Amapá. O Tocantins e o sul do Pará seguem com tempo seco e calor.

Recomendações do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia orienta a população a evitar áreas de risco durante tempestades e seguir cuidados como: