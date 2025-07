Google Maps/Reprodução Estação Sohae





Um novo píer foi concluído na estação de lançamento de satélites Sohae, na Coreia do Norte, onde são realizados testes com foguetes e lançamentos de satélites de vigilância militar, segundo imagens de satélite analisadas pela empresa ICEYE. As informações são do The Jerusalem Post.

A estrutura, vista em fotos tiradas em 9 de julho, inclui um novo cais e embarcações que indicam possível operação ativa, permitindo agora o transporte de componentes maiores do que os possíveis por trilhos, o que pode viabilizar foguetes de maior alcance.

Segundo a ICEYE, foram necessários cerca de 28 meses desde os primeiros registros para concluir a construção.

A ampliação segue determinações do líder norte-coreano Kim Jong Un, que em 2022 ordenou a modernização da estação Sohae para permitir o lançamento de diferentes tipos de foguetes, inclusive os destinados a carregar satélites militares, conforme informou a mídia estatal na época.

Imagens registradas entre dezembro de 2023 e julho de 2024 pela empresa Planet Labs também mostram a evolução da construção do píer na costa próxima à estação, relata o The Jerusalem Post.

O programa de monitoramento norte-coreano 38 North, com sede em Washington, afirma que continuam os trabalhos para expandir a infraestrutura ferroviária e rodoviária no local.

A estação Sohae já foi usada para colocar um satélite em órbita e para testar componentes de mísseis, como motores de foguetes e veículos de lançamento espacial.

De acordo com autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, essas tecnologias são semelhantes às usadas em mísseis balísticos intercontinentais (ICBM).

Apesar da falha na tentativa mais recente de lançar um satélite espião militar em maio de 2024, Kim reafirmou que não desistirá do projeto de vigilância espacial, considerado crucial para a defesa do país, segundo o The Jerusalem Post.

O primeiro satélite espião norte-coreano foi colocado em órbita em novembro de 2023.





Autoridades sul-coreanas apontam que, em meio ao fortalecimento dos laços militares entre Pyongyang e Moscou, a Coreia do Norte conta possivelmente com apoio russo no programa de satélites, em troca do envio de soldados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

A Coreia do Norte defende que suas atividades militares, inclusive o desenvolvimento de armas nucleares, são um direito soberano e voltadas exclusivamente à autodefesa.

O regime acusa os Estados Unidos e seus aliados de adotar “ políticas hostis ”, como sanções e exercícios militares conjuntos, que ameaçariam sua segurança.