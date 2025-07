Reprodução/redes sociais Terremoto foi registrado na costa da Rússia; médicos realizavam cirurgia no momento

Imagens de uma câmera de segurança registraram médicos em Petropavlovsk-Kamchatsky, na Rússia, realizando uma cirurgia delicada no momento em que um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a cidade nesta noite terça-feira (29), horário de Brasília, e madrugada de quarta (30), pelo horário local. Durante os tremores, os cirurgiões chegam a segurar o paciente para garantir sua segurança.





Os médicos permaneceram com o paciente durante todo o período, disse o ministro da saúde da região, Oleg Melnikov, em seu canal do Telegram nesta quarta-feira (30).

"Apesar do perigo, os médicos permaneceram calmos e ficaram com o paciente até o fim" , escreveu Melnikov. Ele afirmou que o paciente está fora de perigo. Não foi informado que tipo de cirurgia estava sendo realizada no momento em que o terremoto aconteceu.

Terremoto

O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o Pacífico, a cerca de 125 quilômetros da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, provocou uma série de alertas de tsunami em diversos países como Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Equador.





O episódio já se configura como um dos 10 terremotos mais fortes já registrados no mundo. O tremor foi registrado a 19,3 km de profundidade, considerada rasa, o que pode favorecer a formação de tsunamis.

Autoridades emitiram alertas para risco de ondas destrutivas em diversos países banhados pelo Oceano Pacífico.