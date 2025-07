Reprodução Polícia do Japão investiga o caso





Uma mulher de 81 anos foi morta em um suposto ataque de urso em sua residência, nesta sexta-feira (4), na província de Iwate, no Japão. A informação é do jornal local The Asahi Shimbun.

Segundo a polícia, Seiko Takahashi foi encontrada por seu filho, caída em uma poça de sangue, no quarto.

Ele ligou para o serviço de emergência, mas a morte da mulher foi confirmada.

Os policiais informaram que Takahashi sofreu vários ferimentos, na cabeça e por todo o corpo, que aparentemente foram causados ​​por garras de animais.

Múltiplas pegadas, que se acredita serem de um urso, foram encontradas dentro da casa.

Uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte.





Takahashi morava sozinha e seu filho a visitava regularmente.

A casa fica em uma área rural com plantações de arroz, onde, segundo os policiais, o aparecimento de ursos aumentaram drasticamente nos últimos meses. Desde maio, foram registrados pelo menos 10 incidentes de ursos entrando em casas.

Os animais foram avistados se alimentando em casas e galpões, bem como circulando em garagens.