NOAA/Departamento de Comércio dos Estados Unidos Mapa mostra alertas e ameaças de tsunami no Pacífico

Um terremoto de magnitude 8,8 no Oceano Pacífico, registrado nesta noite de terça-feira (29), a cerca de 125 quilômetros da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, provocou uma série de alertas de tsunami em diversos países como Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Equador.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) atualizou a estimativa do terremoto que atingiu a costa da Península de Kamchatka, na Rússia, reclassificando sua magnitude para 8,8, anteriormente classificado como 8,7.

Desde o tremor principal, mais de uma dúzia de abalos secundários foram registrados na região. Se confirmado oficialmente, o terremoto pode figurar entre os 10 mais fortes já registrados no mundo.



Na Rússia, um tsunami inundou a cidade portuária de Severo-Kurilsk, onde cerca de 2 mil pessoas vivem. A população foi retirada, segundo o Ministério de Emergências russo.

Japão

No Japão, as primeiras ondas de um tsunami atingiram o litoral de Hokkaido, no norte do Japão, com altura de cerca de 30 cm, segundo a emissora NHK. Algumas estruturas foram arrancadas das fundações à medida que a água avançava. Autoridades alertam que ondas maiores, de até três metros de altura, ainda podem ocorrer.

Ondas de aproximadamente 30 cm também alcançaram o litoral de Hokkaido, no norte do Japão, segundo a emissora NHK. A força da água arrancou algumas estruturas das fundações enquanto avançava.

Estados Unidos

No estado do Alasca, nos Estados Unidos, os alertas se concentraram em uma cadeia de ilhas vulcânicas no Pacífico Norte. No Havaí, sirenes foram acionadas na capital Honolulu e residentes de áreas costeiras da ilha de Oahu foram orientados a evacuar.

“ Tome providências! Ondas de tsunami destrutivas são esperadas. EVACUE as áreas costeiras na ZONA DE EVACUAÇÃO PRIMÁRIA ”, orientou o Departamento de Gerenciamento de Emergências de Honolulu.

O presidente Donald Trump, usou sua rede social para alertar a população sobre os riscos do tsunami gerado pelo terremoto no Oceano Pacífico. Ele pediu que os americanos “permaneçam fortes e seguros”.

“ Devido a um grande terremoto ocorrido no Oceano Pacífico, um Alerta de Tsunami está em vigor para quem mora no Havaí. Um Alerta de Tsunami está em vigor para o Alasca e a Costa do Pacífico dos Estados Unidos. O Japão também está no caminho. (...)MANTENHA-SE FORTE E SEGURO! ”, escreveu Trump.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, por meio da filial da Área da Baía de São Francisco, alertou a população sobre o risco de subestimar o tsunami provocado pelo forte terremoto no Pacífico. Em publicação nas redes sociais, a agência reforçou que o fenômeno consiste em uma série de ondas, e não em uma única onda isolada.

" Amigos, por favor, estejam cientes de que um tsunami é uma série de ondas que carregam uma grande massa extra de água para a nossa costa. Esta NÃO será uma onda única. NÃO tente ir até a costa para tirar fotos ", escreveu a entidade, alertando que essa atitude coloca em risco tanto o público quanto as equipes de resgate.

Nova Zelândia e Austrália

A Nova Zelândia também foi afetada pelos reflexos do tremor. O órgão nacional de gerenciamento de emergências (NEMA) emitiu um alerta para correntes fortes e marés irregulares.

“ Correntes e ondas podem ferir ou afogar pessoas. Há risco para nadadores, surfistas, pescadores e qualquer um próximo ao mar ”, informou a NEMA, ressaltando que a maior parte da costa do país está sob ameaça, embora não haja ordem de evacuação até o momento.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico incluiu a Austrália em sua lista de atenção, estimando ondas entre 0,3 e 1 metro. O serviço meteorológico australiano, no entanto, ainda não emitiu alerta oficial.





América do Sul

Na América do Sul, o Centro de Alerta de Tsunamis dos EUA incluiu o Equador entre os países que podem ser atingidos por ondas superiores a três metros.

*Reportagem em atualização.