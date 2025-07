Instagram/Reprodução Juliana Soares se manifestou pela primeira vez desde a agressão

Juliana Soares, de 35 anos, se pronunciou pela primeira vez após ter sido agredida com mais de 60 socos em um elevador no último sábado (26), em um condomínio no bairro Ponta Negra, zona Sul de Natal (RN).

A vítima usou seu perfil em uma rede social para agradecer o apoio que tem recebido e confirmou que a vaquinha organizada por uma amiga é verdadeira.

O agressor, Igor Cabral, 29 anos, foi preso em flagrante e está detido de forma preventiva.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, passou por avaliação e já recebeu alta. Ela ainda precisará passar por cirurgia, prevista para ocorrer nesta semana.

A publicação de Juliana foi feita na manhã desta terça-feira (29), cerca de 72 horas após o ataque.

" Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento. É um momento muito delicado e preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento ”, agradece Juliana .

Ela ainda afirmou que a arrecadação online para ajudá-la nos custos médicos e jurídicos foi feita com sua autorização.

Investigação em andamento

As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança do elevador. Nas imagens, o casal entra discutindo no local e, assim que a porta se fecha, o homem começa a agredir a mulher com uma sequência de socos.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o caso por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher das Zonas Leste, Oeste e Sul (DEAM/ZLOS).

Denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.