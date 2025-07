Reprodução Kamchatka fica na Rússia

Um terremoto de magnitude 8,8 foi registrado nesta terça-feira (29) na região de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, de acordo com informações do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

O epicentro do tremor foi localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 140 quilômetros a leste de Petropavlovsk-Kamchatsky, capital regional.

O evento foi classificado como raso, com profundidade aproximada de 10 quilômetros. A característica pode aumentar o impacto de tremores na superfície e levou à emissão de preocupações quanto à possibilidade de tsunami.

Até o momento, não há dados detalhados sobre vítimas, danos materiais ou alertas específicos de tsunami que tenham sido emitidos ou cancelados após o evento.

A península de Kamchatka é uma área com histórico de atividade sísmica elevada, em razão da interação entre as placas tectônicas do Pacífico e da Eurásia. A região integra o chamado “Círculo de Fogo” do Pacífico, zona de forte instabilidade geológica.





No último dia 20, um terremoto de magnitude 7,4 também atingiu a região e chegou a provocar alertas de tsunami, posteriormente cancelados. Na ocasião, ondas com altura de até 60 centímetros foram registradas.

O USGS monitora a atividade na área e mantém vigilância sobre os possíveis desdobramentos do terremoto desta terça.

Novas informações sobre danos ou ações emergenciais não haviam sido divulgadas até a publicação deste texto.