Ivan Pacheco Bolsonaro circula de moto sem capacete





















A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Capital Moto Week, em Brasília, tornou-se uma incógnita. Apesar da confirmação do Partido Liberal (PL), Bolsonaro afirmou que pode não participar da motociata nesta terça-feira (29) em Brasília, após um pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Estou sob medida restritiva da dona Michelle. Ela não quer que eu ande, não quer que eu caia" , afirmou o ex-presidente. Apesar disso, Bolsonaro afirmou que estará no encontro e participará do evento na Granja do Torto, às 15 horas.



Esta será a primeira participação pública de Bolsonaro em uma manifestação do tipo desde que passou a cumprir medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele está proibido de sair de Brasília, de circular à noite e aos fins de semana, além de não poder usar redes sociais ou manter contato com o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O ex-presidente estará usando tornozeleira eletrônica e não tem permissão para conceder entrevistas.

Mesmo sob essas restrições, a presença do ex-presidente foi confirmada pelo PL nas redes sociais. “Agora é a nossa vez de mostrar que ele nunca esteve e nunca estará sozinho” , escreveu o partido em publicação nas redes sociais.





Durante a operação, a PRF vai intensificar a fiscalização de infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e combinação de álcool e direção. Também haverá atenção redobrada ao uso de capacetes e outros itens de segurança obrigatórios.

A motociata é tratada por aliados como um ato simbólico de resistência. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) afirmou na rede social X que este deve ser o último evento do tipo com Bolsonaro e prometeu “a maior motociata da história do Brasil” .

Com o aumento no fluxo de motociclistas vindos de várias partes do país, a Operação Caminhos da Vida I, que está em andamento desde o dia 24 de julho, intensifica a fiscalização em rodovias federais que cortam o Distrito Federal e o Entorno, como as BRs 020, 040, 060 e 070.

A expectativa da PRF é de um aumento expressivo na circulação de veículos até o fim da semana. Segundo o órgão, as equipes estarão posicionadas em trechos com maior risco de congestionamentos e acidentes.