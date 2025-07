Reprodução/X Barricada improvisada por funcionários da Blackstone

Um executivo da investidora global Blackstone está entre um dos cinco mortos no ataque à tiros em um prédio comercial de Nova York, onde a empresa tem uma sede, aponta o jornal NY Post . O tiroteio ocorreu na noite desta segunda-feira (28).

O atirador, identificado como Shane Tamura, de 27 anos, entrou no edifício da Park Avenue por volta das 18h30 do horário local (19h30, no horário de Brasília) com um fuzil e abriu fogo contra as pessoas, antes de tirar a própria vida. Segundo o NY Post , o executivo morto ainda não foi identificado.

Um policial local também foi morto no ataque. Apontado como Didarul Islam, imigrante de Bangladesh, ele deixou dois filhos e uma esposa grávida. O prefeito da cidade lamentou a perda.

Barricada no escritório

Após o começo dos disparos no saguão principal, em que duas pessoas foram mortas inicialmente, os funcionários da Blackstone improvisaram uma barricada com móveis na porta do escritório.

Segundo fontes ouvidas pelo Wall Street Journal , o executivo foi baleado e morto no saguão do edifício comercial. Outros funcionários da Blackstone também foram hospitalizados, mas a gravidade dos ferimentos ainda não foi esclarecida, informou o jornal.

O arranha-céu comercial, com aproximadamente 176.500 metros quadrados, ocupa um quarteirão inteiro delimitado pela Park Avenue , Lexington Avenue , 51st Street e 52nd Street , segundo a empresa responsável por sua administração.





A empresa global de gestão de investimentos alternativos Blackstone mantém uma de suas sedes no imóvel. Conhecida por aplicar recursos em empresas privadas e não em bolsa de valores, a Blackstone alcançou a marca de US 1 trilhão (R$ 5,6 trilhões) em ativos em 2023, uma marca expressiva no setor.

Além da investidora, o prédio também sedia a NFL, liga profissional de futebol americano do país. Até o momento não se sabe o que motivou o ataque e quais eram os objetivos do atirador.