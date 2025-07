Reprodução Placa de alerta para presença de tubarão, na Flórida





Um homem foi hospitalizado após ser atacado por um tubarão na tarde de terça-feira (22), em uma praia de Hollywood Beach , no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Após o ataque, os banhistas precisaram sair da água para evitar novas mordidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, ouvido pela Fox News , o ataque aconteceu por volta das 15h, próximo ao quarteirão 4100 da Ocean Drive .

Homem foi hospitalizado

As equipes de resgate encontraram a vítima com um ferimento na parte superior do tronco e aplicaram um torniquete antes de levá-la a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros e Segurança de Praia de Hollywood, Chai Kauffman, testemunhas relataram que a vítima estava no mar quando, de repente, começou a gritar por socorro.

Após a confirmação do ataque, as autoridades pediram que todos os banhistas saíssem da água. O protocolo determina que o mar fique interditado por pelo menos 30 minutos; se não houver novos sinais de perigo, o acesso é liberado novamente.





A identidade do homem e a espécie do tubarão envolvido no ataque não foram divulgadas.