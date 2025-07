Reprodução/X Em junho deste ano, granizo cobriu a cidade de Vacaria (RS)

A massa de ar polar que avança pelo Sul e pelo Sudeste do país muda o padrão do tempo a partir desta quarta-feira (23) e deve manter as temperaturas baixas até o fim de semana. Com a chegada de uma frente fria pelo oceano, o cenário combina frio intenso, céu encoberto e aumento da umidade, especialmente nas capitais Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, de acordo com o Inmet.

No Sul, o contraste com a véspera será evidente. Depois de uma terça de sol e frio seco, o tempo vira com nuvens carregadas e ventos gelados que avançam do litoral para o interior. A chuva reaparece já nesta quarta em áreas do oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com pancadas mais fortes previstas entre quinta (24) e sábado (26).

Em Porto Alegre, a quarta começa com 9 °C e máxima de 15 °C. Na quinta, o frio se intensifica com mínima de 7 °C e chuva intermitente. Os acumulados podem passar de 50 mm no fim de semana, chegando a 100 mm em regiões do sul gaúcho e oeste do Paraná.

Florianópolis entra na rota da instabilidade, com umidade elevada e temperaturas baixas. Na quinta, os termômetros oscilam entre 11 °C e 16 °C, com pancadas de chuva ao longo do dia. Curitiba ainda tem sol e nuvens nesta quarta (máxima de 21 °C), mas o tempo muda: a quinta será nublada, com mínima de 9 °C, máxima de apenas 13 °C e sensação térmica ainda menor.

Em São Paulo, o tempo firme da manhã desta quarta dá lugar à nebulosidade à noite, com possibilidade de garoa. Entre quinta e sexta, a temperatura cai, variando entre 14 °C e 20 °C, com umidade alta e céu encoberto. No sábado, o clima segue fechado, mas o calor volta no domingo (28), com máxima de 28 °C e sensação de abafamento.

No Rio de Janeiro, o sol ainda predomina nesta quarta, com máxima de 27 °C, mas a umidade já começa a subir e há chance de chuviscos à noite. A chuva ganha força na quinta e sexta, com máximas mais amenas, entre 23 °C e 24 °C.

Enquanto isso, o Centro-Oeste enfrenta uma semana de calor e tempo seco. Campo Grande deve registrar máximas acima de 31 °C, com sol forte e umidade em torno de 30%. Em Cuiabá, o calor aumenta: a previsão aponta até 39 °C no fim de semana e índices de umidade que podem despencar para 15%.

Na Região Norte, o padrão segue típico desta época do ano. Amazonas e Roraima têm previsão de pancadas de chuva com risco de temporais isolados, enquanto o Acre, Rondônia e o sul do Pará mantêm tempo firme, muito calor e umidade em queda. Palmas e Rio Branco devem registrar mínimas abaixo de 25% ao longo da semana.

No Nordeste, o contraste continua. O litoral entre Bahia e Pernambuco segue com chuvas passageiras provocadas pelos ventos do mar, mantendo a umidade elevada nas capitais. Já o interior da região segue com sol e calor predominante.