Newsflash Menino é devorado por crocodilos diante da família





Um trágico ataque chocou a cidade de Lázaro Cárdenas, no estado de Michoacán, na costa do Pacífico mexicano. Na última sexta-feira (18), um adolescente de 14 anos morreu após ser atacado brutalmente por uma colônia de crocodilo s enquanto estava em uma viagem com a família. As informações são do The Sun.

De acordo com relatos de testemunhas, o jovem caiu acidentalmente em um canal conhecido por ser habitado por répteis perigosos. Em segundos, os crocodilos o arrastaram para uma área pantanosa e o despedaçaram antes que seus pais pudessem fazer qualquer tentativa de salvamento.

Newsflash Garoto foi devorado por crocodilos





A vítima foi identificada como Andrés Alejandro Santana Hernández. Ele era coroinha da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e também participava da Banda Marcial do Corpo de Bombeiros Juvenil de Cortazar.

As autoridades informaram que os animais envolvidos pertencem à espécie Crocodylus moreletii, ou crocodilo de Morelet, que pode chegar a 180 quilos e é conhecido por sua agilidade dentro e fora da água. Infelizmente, ataques envolvendo essa espécie não são incomuns em regiões pantanosas do México.





Equipes de resgate, incluindo mergulhadores, foram mobilizadas para tentar localizar os restos mortais do adolescente. A comoção tomou conta da comunidade, e a paróquia em que Andrés atuava divulgou uma nota de pesar pedindo orações:

“Com profunda tristeza, mas com a esperança depositada em nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e é o Senhor da vida, peço sinceramente que se juntem em oração pelo descanso eterno de Andrés Alejandro Santana Hernández, coroinha da paróquia principal, que foi chamado à casa do Pai Eterno.”