Reprodução/redes sociais Momento em que rapaz arrasta tubarão pela cauda





Um homem de 21 anos foi mordido por um tubarão enquanto tentava devolvê-lo ao mar em Nantucket , uma ilha no estado de Massachusetts (EUA). O caso aconteceu no último domingo (6), próximo à praia de Hoicks Hollow .





Segundo relatos, o rapaz havia pescado, sem querer, um tubarão-de-areia — também conhecido como tubarão-galha-preta-do-Atlântico —, comum na costa leste dos EUA, e decidiu devolvê-lo ao mar com as próprias mãos.

Puxado de volta ao mar

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que ele puxa o animal pela cauda até a água, com a ajuda de outras duas pessoas.

Nas cenas, o grupo parece tentar retirar um anzol da boca do tubarão antes de libertá-lo. O rapaz chega a se deitar sobre o animal e abrir sua mandíbula, enquanto famílias com crianças assistem à cena da areia.

Ao levar o tubarão um pouco mais para o fundo da água, ainda segurando sua cauda, o animal surpreende o jovem com uma mordida na perna. Ele o solta rapidamente. Após o ataque, o pescador é visto mancando de volta à praia, amparado por um dos outros presentes.

Precisou de atendimento médico

De acordo com o jornal britânico Mirror , o jovem foi levado ao hospital por um amigo e, posteriormente, transferido de helicóptero para uma unidade hospitalar no continente, através do serviço aeromédico local.





O incidente ocorre em meio a um aumento recente no número de avistamentos de tubarões na costa de Cape Cod , região vizinha a Nantucket. Segundo a Atlantic White Shark Conservancy , grandes tubarões-brancos já foram avistados na região só neste mês. A elevação das temperaturas atrai tanto humanos quanto tubarões para áreas costeiras, o que aumenta a possibilidade de encontros.

Apesar do susto e da mordida, o jovem passa bem. Autoridades locais reforçam a importância de manter distância de animais marinhos e alertam para os riscos de tentar manipulá-los, mesmo com boas intenções.