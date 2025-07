Reprodução/Disney Disney Cruise Line





Testemunhas afirmam que a queda de uma menina de 4 anos no mar, durante um cruzeiro da Disney, teria sido causada por um erro do próprio pai. Segundo relatos publicados nas redes sociais, o homem teria colocado a filha sobre a grade da varanda da cabine para tirar uma foto quando ela despencou.

Uma investigação recente, porém, negou todas as acusações. "A menina não foi colocada em nenhum corrimão, como alguns sites divulgaram", afirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Broward à CBS News Miami.

O acidente ocorreu no sábado (29), durante o retorno do navio Disney Dream à Flórida, após um cruzeiro de quatro noites pelas Bahamas. Após a queda da criança, o pai se jogou no mar para tentar resgatá-la, o que acionou imediatamente um protocolo de emergência do navio.

Vídeos feitos por passageiros mostram o momento em que tripulantes lançam um bote salva-vidas no mar para localizar e resgatar os dois. De acordo com relatos, o pai manteve a filha à tona por mais de 20 minutos até serem encontrados e puxados de volta ao navio por volta das 11h47 (horário local). O resgate foi acompanhado com tensão por dezenas de passageiros, que aplaudiram ao ver a dupla ser retirada da água com vida.

A Disney elogiou a atuação da tripulação, destacando a rapidez da resposta e a eficácia dos protocolos de segurança. Porém, a suposta causa do acidente (a exposição da criança a uma situação de risco) levantou questionamentos. “Não existe local de onde alguém possa cair acidentalmente. É preciso subir ou ser erguido sobre algo” , afirmou um usuário em um fórum sobre cruzeiros. Regras da empresa proíbem explicitamente que passageiros se apoiem ou coloquem crianças sobre as grades das varandas.

O Disney Dream foi inaugurado em 2010, tem 14 andares e mais de 1.200 cabines. A embarcação partiu de Fort Lauderdale no dia 26 de junho com destino a Nassau e à ilha particular da Disney, retornando à Flórida na segunda-feira (30). O caso segue sob investigação.