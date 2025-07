Reprodução Jovem caiu em um trecho de difícil acesso na Pedra do Sino





Um homem escorregou e caiu em uma fenda na última quarta-feira (16) ao descer de uma trilha na Pedra do Sino, o ponto mais alto da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Ele foi resgatado com vida pelo 16º Grupamento de Bombeiros Militares após uma operação que levou cerca de três horas.

Segundo a corporação, a vítima foi localizada ‘entalada’ dentro de uma grande fenda, com muitas escoriações pelo corpo. Identificado como Gabriel Pessanha pelo programa Fantástico , da TV Globo, ele teria batido a cabeça e desmaiado na queda.

A queda

Reprodução/TV Brasil A Pedra do Sino, na Serra dos Órgãos, tem até 2.275 metros de altura





O Programa da TV Globo detalhou o acidente que prendeu Gabriel nas rochas. Ele estava acompanhado de outros dois amigos, bem equipados, para a aventura. Durante a descida, Gabriel teria hesitado em seguir o caminho feito pelos amigos em uma bifurcação e teria seguido sozinho por outro trecho.

“Só que infelizmente eu fiquei com medo de descer. E sem que eles percebessem, eu fui para a direita. Escolhi a direita. E aí quando eles pensaram em olhar para trás eu já tinha ido” , conta Gabriel ao Fantástico .

O jovem escorregou e bateu a cabeça ao cair de um penhasco. Ele conta que desmaiou e, ao acordar, se viu preso entre duas pedras em forma de ampulheta, sem saber quanto tempo tinha se passado.

Um dos amigos o encontrou após alguns minutos de busca enquanto o outro desceu a trilha para buscar socorro.

Resgate

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para o resgate. Na avaliação inicial dos socorristas, segundo relatado ao Fantástico , a posição em que o jovem estava preso impossibilitava o resgate por baixo ou por cima. A solução foi quebrar a rocha aos poucos.





Os bombeiros hidrataram e aqueceram Gabriel durante todo o trabalho de socorro. Depois de três horas, conseguiram tirá-lo e encaminhá-lo para o Hospital das Clínicas de Teresópolis – onde ela foi atendida, com o quadro de saúde considerado estável.

Gabriel teve lesões nos nervos do braço e saiu andando do local do acidente. “Dali sozinho, ele não sairia. Realmente, ele nasceu de novo”, afirmou Ramon Roque, primeiro-sargento do CBMERJ, ao programa da TV Globo.