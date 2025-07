Reprodução/Study in China Universidade Politécnica de Dalian, na China





Uma universidade chinesa anunciou a expulsão de uma aluna por "prejudicar a dignidade nacional" após ela ter sido acusada de "interações impróprias" com um estrangeiro. O caso repercutiu nas redes sociais do país, levantando questionamentos sobre a liberdade individual.





Nos últimos dias, a expulsão atraiu milhares de comentários em plataformas como Xiaohongshu e Douyin , a versão chinesa do TikTok, de acordo com a agência de notícias AP.

Entenda a expulsão

Em um anúncio feito na última semana, a Universidade Politécnica de Dalian, no nordeste da China, declarou que a estudante que não teve seu nome revelado seria "expulsa" em 60 dias, dizendo que ela violou a regra da universidade contra "ter interações impróprias com estrangeiros que prejudiquem a dignidade nacional".

O comunicado afirma que "seu comportamento inadequado em 16 de dezembro de 2024 causou um impacto negativo terrível", sem dar detalhes sobre o que constituía o comportamento citado.

Alguns internautas chineses acreditam que o caso esteja relacionado a vídeos postados por um gamer ucraniano tendo relações íntimas com uma jovem chinesa em um quarto de hotel. Não há informações oficiais sobre a ligação.





Impacto nas redes sociais

A expulsão ilustra a série de questões que estiveram em discussão na China nos últimos anos, como as discussões sobre preconceito de gênero e até onde vai a liberdade individual dos chineses.

Alguns internautas classificaram a decisão da escola como uma atitude no "estilo Talibã", em referência ao regime autoritário do Afeganistão que reivindica a propriedade sobre o corpo de uma mulher. Outros a chamam de misoginia, questionando se um chinês seria considerado um "orgulho nacional" se fizesse sexo com uma mulher estrangeira.