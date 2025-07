Reprodução Aluno agride professora em escola na Bahia

Uma professora da rede pública estadual foi agredida por um aluno de 17 anos dentro da sala de aula, na última quarta-feira (8), no Colégio Estadual em Tempo Integral de Brumado, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e está sendo investigado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Veja vídeo



Surreal! Um estudante do ensino médio agrediu uma professora com um tapa no rosto. O caso aconteceu na Escola Estadual de Tempo Integral de Brumado, Sudoeste da Bahia, na terça-feira. O rapaz fugiu em seguida. pic.twitter.com/39EtyZwgG3 — Jean Mendes (@ojeanmendesc) July 10, 2025





Segundo o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu após o estudante chegar atrasado e subir na mesa para desligar o ar-condicionado sem autorização. A atitude gerou um conflito com colegas, e a professora tentou intervir. Após pedir que o aluno se retirasse da sala, o adolescente se recusou e a agrediu com um tapa no rosto.

Um vídeo gravado por outro aluno mostra o momento em que a professora aponta para a porta e, logo em seguida, é atingida. O estudante sai da sala e é contido por um homem logo na sequência.

A instituição de ensino publicou uma nota nas redes sociais repudiando o episódio. “Esse ato inadmissível fere não apenas a integridade física e emocional da professora, mas também atinge toda a comunidade escolar, que preza pelo respeito mútuo, pela convivência pacífica e pelo diálogo como princípios fundamentais do ambiente educacional.”

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que acompanha o caso por meio do Núcleo Territorial de Educação 13. O Conselho Tutelar e a família do estudante também foram acionados. O Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas (CISE) foi mobilizado para acompanhar a situação. O procedimento será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.