Freepik/reprodução Mulher perde R$ 83 mil após golpe com voz clonada da filha





Uma moradora da Flórida, nos Estados Unidos, perdeu US$ 15 mil (cerca de R$ 83 mil, na cotação atual) após cair em um golpe em que criminosos usaram inteligência artificial para clonar a voz da filha dela.

O caso aconteceu na última quarta-feira (16), quando Sharon Brightwell atendeu a uma ligação de um número que aparentava ser de sua filha, April Munroe, e ouviu uma voz em prantos dizendo ter atropelado uma mulher grávida enquanto dirigia e mexia no celular.

“Não havia ninguém que pudesse me convencer de que não era [a voz dela]” , disse Sharon à emissora WFLA. “Eu conheço o choro da minha filha, mesmo sendo adulta, ainda reconheço” , relatou a mulher.

Naquele momento, April estava em Carrollwood, subúrbio próximo, conforme relatou em uma página do GoFundMe criada para tentar recuperar o dinheiro perdido pela mãe.

“ Minha voz foi clonada por IA e soava exatamente como eu ”, escreveu Munroe. “ Depois que você ouve seu filho em pânico, toda a lógica desaparece .”

Após a suposta filha falar, um homem assumiu a ligação dizendo ser advogado de April. Ele afirmou que era necessário pagar uma fiança de US$ 15 mil em dinheiro vivo e orientou Sharon a não revelar à agência bancária o motivo do saque, sob o argumento de que isso poderia prejudicar o crédito da filha.

“Ele perguntou: ‘Você consegue fazer isso?’. Eu respondi: ‘Na verdade, não, mas sim’“ , contou Sharon.

A vítima então sacou o valor e o colocou em uma caixa, entregue a um motorista que apareceu em sua casa. Pouco tempo depois, recebeu uma nova ligação de alguém que dizia ser parente da mulher grávida supostamente atropelada.

Dessa vez, exigiam US$ 30 mil em dinheiro (equivalente a R$ 166 mil, na cotação atual), alegando que o bebê havia morrido no acidente, e ameaçavam processá-la.





Descoberta do golpe

Durante o ocorrido, o neto de Sharon, filho de April, também estava na casa e entrou em pânico ao ouvir a história.

A fraude só foi descoberta quando April conseguiu mandar uma mensagem de texto durante o intervalo do trabalho. “Minha mãe e meu filho estavam em absoluto choque”, relatou.

April foi imediatamente ao encontro deles. Ela contou que, ao vê-la em segurança, o filho se curvou e teve ânsia de vômito.

“ Descrever o trauma que minha mãe e meu filho viveram naquele dia me causa náusea e me faz perder ainda mais a fé na humanidade ”, escreveu April. “ Chamar isso de maldade ainda é pouco para o que essas pessoas são capazes de fazer ”, completou.

Segundo a WFLA, a família alertou sobre a importância de prevenir golpes como esse, sugerindo o uso de uma “ palavra-código ” para emergências.

April registrou um boletim de ocorrência e, segundo o jornal britânico The Independent, o Departamento do Xerife do Condado de Hillsborough está investigando o caso.