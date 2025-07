Reprodução/FPE/Felipe Soares Alckmin participou de reunião-almoço na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), com parlamentares e representantes da indústria





Empresários paulistas têm defendido o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin(PSB) como possível candidato ao governo de São Paulo nas próximas eleições.

O grupo manifestou insatisfação com a postura do governador Tarcísio de Freitas(Republicanos) diante do anúncio do tarifaço promovido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e passou a pressionar Alckmin para voltar ao Palácio dos Bandeirantes.

O vice-presidente foi escalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) para dialogar com representantes do setor empresarial que serão atingidos pelas tarifas norte-americanas.

Durante as conversas, Alckmin tem sido elogiado por sua capacidade de articulação e pelo histórico político no estado, onde já governou em quatro mandatos.

Parte do empresariado demonstrou descontentamento com a atuação de Tarcísio logo após a divulgação das medidas de Trump.

Os críticos avaliam que o governador demorou a se posicionar, mudou de postura tardiamente e não conseguiu se firmar como interlocutor com legitimidade para negociar.

Empresários afirmam que esperam um alinhamento maior do governo estadual com o federal neste momento e consideram que as demandas do setor têm sido encaminhadas por meio do vice-presidente, não por Tarcísio.





Alckmin será candidato ao governo de SP?

Durante os encontros, Alckmin tem adotado postura discreta. Segundo interlocutores próximos, ele afirma que está concentrado na condução das tratativas sobre o tarifaço.

Ainda de acordo com essas fontes, o vice-presidente tem preferência por disputar novamente o cargo de vice em uma eventual chapa encabeçada por Lula e deseja apoiar Márcio França(PSB) ao governo estadual.

No entanto, ele não descarta a possibilidade de se lançar candidato ao governo de São Paulo, caso seja convocado pelo presidente para compor um palanque forte no estado.