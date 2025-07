Reprodução/X Pai mata filha que se negou a excluir conta no TikTok

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros pelo próprio pai no Paquistão após se recusar a excluir sua conta no TikTok. O crime ocorreu na última terça-feira (8), na cidade de Rawalpindi, e foi confirmado pela polícia local nesta sexta-feira (11). A informação é do site 'AFP'.

Segundo a investigação, o pai da jovem exigiu que ela deixasse a plataforma de vídeos, mas, diante da negativa, cometeu o assassinato, caracterizado no boletim de ocorrência como um “crime de honra”. A família ainda tentou fazer parecer que a jovem havia cometido suicídio, mas a versão foi desmentida durante a apuração.

Casos de violência contra mulheres por motivos ligados ao “comportamento inadequado” em público, inclusive no ambiente digital, ainda são comuns no Paquistão, um país conservador de maioria muçulmana. A pressão social para que elas obedeçam a códigos rígidos de conduta tem levado a agressões e até mortes, muitas vezes dentro da própria família.

O TikTok se tornou extremamente popular entre os paquistaneses, especialmente por seu fácil acesso, inclusive entre pessoas com baixo nível de escolaridade. Muitas mulheres têm usado a rede como espaço de expressão e também como forma de geração de renda, um cenário incomum no país, onde menos de 25% delas participam da economia formal.

Mesmo com a popularidade do aplicativo, apenas 30% das mulheres no Paquistão possuem um smartphone, contra 58% dos homens, sendo a maior desigualdade de acesso do mundo, segundo o Mobile Gender Gap Report de 2025.

As autoridades locais já bloquearam ou ameaçaram bloquear o TikTok em diversas ocasiões, sob alegações de que a plataforma promove "comportamentos imorais".