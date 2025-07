Casa Branca e Agência Brasil/Montagem Trump critica governo brasileiro e pede fim de processo contra Bolsonaro





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , publicou nesta quinta-feira (17) uma carta em sua rede social, a Truth Social, na qual manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e critica o sistema judicial brasileiro.

O apoio surge em meio a diversas manifestações polêmicas do presidente norte-americano sobre o Brasil, dentre crítica ao Pix e taxação de 50% sobre a importação produtos brasileiros nos Estados Unidos.

No texto, Trump afirma que Bolsonaro está sendo alvo de “ tratamento terrível ” por parte de “ um sistema injusto ” e defende que o julgamento contra ele seja encerrado imediatamente.

Trump também elogia a liderança do ex-presidente brasileiro, a quem descreve como “respeitado e forte” e que “serviu bem ao seu país” .

A carta, endereçada diretamente a Bolsonaro, traz elogios a ele e alerta para possíveis violações à liberdade de expressão no Brasil.

“ Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — vindos do governo atual” , escreveu Trump.

No texto, o presidente estadunidense diz ter expressado sua desaprovação “ tanto publicamente quanto por meio da política tarifária ”.

Ele finaliza a carta com um apelo. “ Espero sinceramente que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto ”, encerra o líder estadunidense.

Tarifa de 50%

A carta de Trump foi divulgada poucos dias após o presidente dos Estados Unidos anunciar uma tarifa de 50% sobre importações de produtos brasileiros, na quarta-feira (09), medida que gerou forte reação do governo Lula.

O decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica, foi publicado em 15 de julho, após o anúncio da nova tarifa. A lei estabelece critérios para adoção de contramedidas a barreiras comerciais consideradas injustas.

O governo brasileiro considera que a tarifa imposta por Trump tem motivação política, associada à pressão por decisões judiciais envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. A nova legislação permite que o Brasil suspenda concessões comerciais, revise alíquotas e adote barreiras excepcionais para proteger a economia nacional.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, em reunião com ministros e representantes da indústria, classificou a tarifa como “ injusta ” e ressaltou que o impacto negativo recai também sobre os próprios Estados Unidos.







Investigação sobre o Pix

Paralelamente ao anúncio da nova tarifa, o governo Trump também iniciou uma investigação comercial contra o Brasil, alegando práticas desleais ligadas ao comércio popular e ao uso do sistema de pagamentos Pix.

O relatório da investigação, conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA, cita possíveis irregularidades envolvendo serviços financeiros eletrônicos e produtos vendidos informalmente.

A reação foi imediata entre autoridades brasileiras. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, classificou a apuração como “ intromissão indevida ” e questionou o fato de um país estrangeiro interferir em uma tecnologia nacional amplamente adotada. A comunicação oficial do governo, por meio das redes sociais, ironizou a situação com a frase “ O Pix é nosso, my friend ”.